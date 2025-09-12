Он пошутил, что слишком привязан к своему носу.

Ирландский актер Киллиан Мерфи официально развеял фанатские предположения относительно его участия в сериале "Гарри Поттер" от HBO.

Во время подкаста "Happy Sad Confused" с Джошем Горовицем актер признался, что дети рассказали ему об обсуждении в сети, однако к правде эти слухи не имеют никакого отношения. Также он заверил, что вряд ли согласился бы играть Волдеморта, ведь заменить Рэйфа Файнса очень сложно:

"Он - абсолютная легенда актерского мастерства, и пусть повезет тому, кто осмелится взять на себя эту роль".

Интересно, что сам Файнс ранее положительно отреагировал на фанатские фантазии, пишет Variety. В декабре он заявил, что считает Мерфи фантастическим актером. "Отличное предложение, я был бы только "за", - заверил он в эфире шоу Watch What Happens Live.

Напомним, образ Волдеморта в киносаге менялся несколько раз. В первой части его лицо было на затылке профессора Квирела (Иен Гарт), а в воспоминаниях голосом персонажа стал Ричард Бреммер. В "Тайной комнате" (2002) молодого Тома Редла сыграл Кристиан Коулсон. После перерыва в третьей части, начиная с "Кубка огня" (2005) и вплоть до финала, роль Волдеморта неизменно исполнял Рэйф Файнс.

Напомним, ранее в HBO анонсировали появление в сериале о Гарри Поттере Уорика Дэвиса, который играл в оригинальных фильмах франшизы.

