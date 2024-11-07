УНИАН делится впечатлениями о рождественском комедийном боевике со звездным актерским составом, который уже успели разнести критики.

7 ноября 2024 года в украинский прокат вышел комедийный экшн "Кодовое имя "Красный" (Red One), в котором топ-звезды Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон и Крис Эванс пытаются спасти Рождество. Действительно ли фильм получился настолько плохим, как говорят американские критики, читайте в обзоре УНИАН.

О чем новый фильм

В начале фильма зрителей знакомят с пухленьким мальчиком Джеком О'Мэлли, который растет без отца и не верит в Рождество – более того, парнишка еще и рассказывает другим детишкам, что Санты не существует. Через 30 лет он уже подкачанный циничный хакер с довольно сомнительным набором моральных качеств, который за деньги ищет то, что у него попросят анонимные клиенты. Он погряз в долгах из-за спортивных ставок, живет сам, не брезгует мелкими кражами типа кофе другой клиентки в кафе или леденца у маленького ребенка, любит выпить и избегает общения с собственным сыном. В общем, не очень приятный человек, но с харизматичным лицом Криса Эванса.

Тем временем, на Северном полюсе в штаб-квартире Санта-Клауса продолжаются последние приготовления к ночи раздачи подарков, в течение которой бородач в красном должен объехать всех детишек на планете. Причем резиденция Санты показана скорее в фильме как база какой-то секретной организации, с охраной, оснащенной по последнему слову техники, которая к тому же держит контакт с правительствами стран мира.

И вот накануне вылета Санту похищают. У начальника службы безопасности Северного полюса Каллума Дрифта, который планирует оставить должность "из-за нехватки веры в Рождество", есть всего 24 часа на то, чтобы спасти праздник. И для этого ему придется объединиться с Джеком, который, собственно, сам того не зная, и помог негодяям найти секретную базу Санты. Между двумя персонажами сразу возникает антипатия, ведь Джек имеет аж четвертый уровень в "списке непослушных" (правда, мы так и не узнали, сколько там всего уровней).

В процессе поисков герои путешествуют через магические порталы на Арубу и в Германию, попадают в разные забавные ситуации и постепенно становятся более благосклонными друг к другу, одновременно пересматривая собственные взгляды на жизнь.

Актеры и персонажи

Судя по всему, создатели фильма "Кодовое имя "Красный" решили сделать главную ставку на актерский состав – если зрителей и не заинтересует сюжет, то они, быть может, хотя бы придут посмотреть на своих любимых актеров.

Главные роли в фильме исполнили топ-звезды Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи" и "Форсаж", "Круиз по джунглям", "Черный Адам") и Крис Эванс (франшизы "Первый мститель" и "Мстители", "Достать ножи", "Сквозь снег").

В принципе, "Скала" здесь ничем зрителя не удивляет. Будем честны, он никогда не проявлял какого-то такого особого актерского мастерства, но публика его любит. Вот и в образе начальника охраны Полюса он традиционно играет мускулами, яростно смотрит на оппонентов и делает вид, что не понимает шуток.

Между тем, Крис Эванс после того, как решил покинуть киновселенную Marvel, имел не слишком много удачных ролей (а, точнее, фильмов). Да, начало было хорошее – в "Ножах наголо" он доказал, что ему прекрасно удаются роли негодяев, поэтому и здесь его Джек О'Мэлли вышел таким себе харизматичным злодеем, который просто сбился с пути. Собственно, наверное, это самый яркий перформанс во всем фильме.

Санта-Клауса в фильме сыграл ветеран Голливуда Джонатан Симмонс ("Человек-паук: Вдали от дома", "Ла-Ла Ленд", "Лига справедливости", "Одержимость", сериал "Защищая Джейкоба"). И здесь мы не можем не отметить великолепную физическую форму 69-летнего актера.

Также в фильме сыграли Люси Лью (франшизы "Убить Билла", "Ангелы Чарли", сериалы "Элементарно", "Почему женщины убивают"), Кристофер Хивью (сериал "Игра престолов") и Кирнан Шипка ("Собиратель душ", "Смерчи", сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"). Последней досталась роль главной антагонистки – ведьмы Грилы, которая решила испортить всем праздник. И, честно говоря, этот персонаж выдался одним из самых слабых в фильме – от того как он прописан и сыгран до грима.

Создатели фильма

Режиссером фильма выступил Джейк Кездан, наиболее известный по франшизе "Джуманджи", а также фильмам "Очень плохая училка" и "Домашнее видео: Только для взрослых".

Между тем, сценарий к ленте написал Крис Морган, который до этого работал над сюжетами фильмов "Сотовый", "Особо опасен", "47 ронинов" и нескольких частей франшизы "Форсаж".

Собственно, они оба вместе с Дуэйном Джонсоном и еще несколькими киношниками также являются и продюсерами фильма. Большинство из них также приложили руку к франшизе "Джуманджи", поэтому, очевидно, что-то в этом духе они и планировали снять.

Реакция на фильм

Фильм был снят кинокомпанией Amazon и сначала планировалось, что его выпустят на Рождество 2023 года на стриминговом сервисе Prime Video. Однако впоследствии релиз перенесли почти на год вперед из-за всеобщей забастовки актеров Голливуда, объявив при этом, что он будет также выпущен в кинотеатрах.

Впервые избранным журналистам фильм был показан в апреле 2024 года во время фестиваля CinemaCon, однако со строгим запретом хоть как-то комментировать увиденное.

На производство фильма было потрачено около 250 миллионов долларов, из которых пятая часть пошла на гонорар Дуэйну Джонсону, поэтому чтобы стать финансово успешным, фильм должен заработать как минимум больше этой суммы. Учитывая первые отзывы критиков и общую тенденцию к падению кассовых сборов блокбастеров, эта задача выглядит сверхсложной.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 33% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 37 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Наш вердикт

Критики иногда бывают слишком придирчивы там, где не стоило бы. Ведь оценивать сугубо развлекательное зрелище по всей строгости кино с претензией на "Оскар" такое себе занятие. Некоторые ленты специально снимаются только для того, чтобы люди пришли с друзьями или детьми в кино, купили попкорна и на пару часиков отключили мозги. Неудивительно, что нередко раскритикованные критиками блокбастеры получают высокие оценки от зрителей и собирают немалые средства в прокате. Взять хотя бы франшизы "Форсаж" или "Веном". Финальная часть последнего, например, получила на Rotten Tomatoes 40% одобрения от критиков против 82% от зрителей. Конечно, есть такие провалы как "Бордерлендз", по которым мнения обозревателей и широкой аудитории сошлись, потому что он действительно вышел плохим, но, например, требовать глубины сюжета от фильма "Гарольд и магический карандаш", ориентированного на детскую аудиторию...

Итак, возвращаемся к "Красному". На стадии трейлера уже было понятно, чего ожидать от этого фильма – не слишком сложный сюжет, не слишком изобретательный юмор, немножко морали и веры в лучшее, стереотипные плоские персонажи в исполнении топ-звезд, которые решили подзаработать, не слишком напрягаясь. Поэтому если вы посмотрели трейлер и он вызвал у вас желание посмотреть фильм полностью, то он вряд ли вас сильно разочарует. Если же вы ожидали чего-то инновационного, оригинальных трактовок известных легенд или новой "рождественской классики", то здесь вы этого не найдете.

"Кодовое имя "Красный" – это середнячок, который дает зрителю шанс на два часа отключить мозг, поедая попкорн и смеясь над примитивными (но порой даже удачными) шутками, и не более. Его не стоит оценивать со всей строгостью кинокритика, хотя даже рядовой зритель может легко увидеть в нем определенные огрехи – от перегруженности лишними сюжетными линиями и затянутости до халтуры на спецэффектах в отдельных сценах. Но зато там очень харизматичный Крис Эванс. Для некоторых зрителей этого будет достаточно, чтобы пойти на этот фильм в кинотеатр.

А еще на фильм можно сходить с детьми – судя по реакциям на выходе из зала, самым маленьким зрителям он понравился.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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Марина Григоренко