Черный Адам: обзор зрелищного супергеройского фильма с Дуэйном Джонсоном от DC

20 октября в украинский прокат одновременно со всем миром вышел супергеройский фильм "Черный Адам", основанный на одноименной серии комиксов DC. УНИАН рассказывает, стоит ли смотреть новинку, что стоит знать перед просмотром фильма и есть ли сцена после титров.

УНИАН делится впечатлениями о новом супергеройском фильме "Черный Адам" (без спойлеров).

О чем фильм

Супергеройский фильм "Черный Адам" (Black Adam) является двенадцатой по счету лентой из расширенной вселенной DC Comics и спин-оффм фильма "Шазам!". В центре сюжета фильма – суперзлодей Черный Адам, который впервые появился в комиксах DC еще в 1945 году.

Правда, в фильме несколько изменили классическую версию происхождения героя, хотя ключевые моменты сохранились – он жил в Древнем Египте и получил свои силы благодаря могущественному волшебнику Шазаму. Этот персонаж уже был представлен в фильме "Шазам" 2019 года, однако в целом сюжеты обеих лент почти не пересекаются.

Впоследствии Тет Адам, как тогда звали главного героя, разочаровал волшебника своей неконтролируемой жаждой мести, и не имея возможности отобрать у него дарованные сверхъестественные силы, злодея заточили в тюрьме. Чтобы вернуться, ему понадобилось пять тысяч лет.

В наше время Тет Адаму придется пересечься с супергероями из "Общества Справедливости Америки", которое будет представлено в рамках расширенной вселенной DC, а также мощными демонами из прошлого. Ну и, конечно, сделать выбор, на какой стороне он будет – добра или зла.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнил звезда блокбастеров Дуэйн "Скала" Джонсон ("Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Круиз по джунглям", "Мумия возвращается").

Собственно, весь фильм здесь построен вокруг него, и он тут вполне в своем стиле – то мрачно хмурится, то топорно шутит, то лупит врагов без разбора, то откровенно раздражает. В общем, персонаж не очень сложный, но нельзя сказать, что это прям такой уж и недостаток. Вы же не на артхаус пришли, вы пришли развлечься.

Еще одна "большая звезда" в фильме – легендарный Пирс Броснан ("Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", "Мамма Миа! 2") в роли супергероя Доктора Фейта из команды "Общество Справедливости Америки". Это такой себе опытный могучий волшебник и наставник, который, впрочем, как и большинство героев, кроме, собственно, главного, раскрыт не так хорошо, как хотелось бы.

В целом, новых персонажей, которые фактически все представлены впервые в расширенной вселенной DC, бросают сразу кучей на зрителя, хотя и с небольшим представлением. Если вдруг не имеете вообще никакого представления о комиксовой основе, иногда может ощущаться определенная недосказанность.

К примеру, есть определенные вопросы по персонажам Адрианны и Амона Томаз, которых сыграли Сара Шахи ("Пожарные Чикаго", "Новобранец") и Бодхи Сабонги ("Миллион мелочей", "Клуб нянек"). Если знать комиксовую основу, они имеют немного больший потенциал, однако в фильме были лишь небольшие намеки, которые, впрочем, неподготовленному зрителю могут показаться непонятными. Как знать, возможно персонажей еще вернут во вселенную, чуть больше их раскрыв.

Если же говорить о других членах "Общества Справедливости Америки", то, кроме Доктора Фейта, там задействованы Элдис Ходж ("Человек-невидимка", сериал "Противостояние") в роли Человека-ястреба (который, впрочем, больше своим костюмом и поведением похожих на Человека-фазана), Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Всем парням, которых я любила раньше") в роли Атомного разрушителя, который подозрительно похож своим костюмом и юмором на Человека-муравья, и Квинтесса Свинделл ("Эйфория", "Поколение Вояджер") в роли Циклона, довольно харизматичный персонаж, кстати.

Также в фильме довольно легко прослеживается антагонист, но мы все равно не будем спойлерить. Просто это еще один аргумент относительно того, что у "Черного Адама" довольно простой сюжет.

Кроме того, в фильме есть несколько звездных камео: Джимон Хонсу, который снова сыграл "Шазама", Виола Дэвис вернулась к роли Аманда Воллер из "Отряда самоубийц", а Дженнифер Холланд – к роли Эмилии Харкорт из "Отряда самоубийц" и "Миротворца".

Сцена после титров

В фильме "Черный Адам" есть одна сцена после титров, а, точнее, между титрами, и, следует отметить, у некоторых трушных зрителей в зале она вызывала даже больше восторга, чем весь фильм. Да, тот случай, когда до сцены после титров стоит досидеть. Мы, конечно, не будем вам ее раскрывать, только скажем, что там будет прямой намек на возвращение одного из супергероев.

Второй сцены в самом конце титров не будет, поэтому можете смело покидать зал и бежать на метро.

О режиссере

Режиссером фильма выступил испанец Жауме Колет-Серра, который до этого уже имеет довольно разноплановую фильмографию: фильмы ужасов "Дом восковых фигур" и "Дитя тьмы", спортивную драму "Гол 2: Жизнь как мечта", триллер "Неизвестный", приключенческий фильм "Круиз по джунглям" (тоже с Джонсоном, кстати) и не только.

В общем, и "Черный Адам" у него получился миксом жанров – там и комедия, и приключения, и немного ужасов, и боевик. Кстати, фильму сначала хотели присвоить более жесткий рейтинг из-за многих сцен насилия, однако затем его смягчили, очевидно, чтобы привлечь более молодую аудиторию. В принципе, не считая нескольких сцен насилия, фильм на такую аудиторию и ориентирован – с простым сюжетом, яркой картинкой, понятной моралью и доступным юмором.

Что говорят зрители и критики

По итогам первых двух дней проката "Черный Адам" удерживает довольно высокие рейтинги от зрителей. Так, на IMDb у него оценка 7,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 89%, а на Metacritic – 7,4 балла, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

А вот критики более занудны. Так, на Rotten Tomatoes кинообозреватели дали фильму всего 42% "свежести", а на Metacritic его оценили в 41 балл, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Консенсус зрителей и критиков сводится к тому, что у фильма довольно примитивный сюжет, где все крутится вокруг Дуэйна Джонсона, однако это, без сомнения, яркое сугубо развлекательное зрелище, которое точно поднимет вам настроение. И, да, истинные фанаты оригинальных комиксов могут быть немного не довольны, однако сцена после титров точно им все компенсирует.

Наш вердикт

"Черный Адам" – это зрелищное кино с простым сюжетом, которое прекрасно подходит для легкого проведения времени. Фильм хоть и довольно примитивный, а придирчивые критики или ревностные фанаты комиксов могут точно найти к чему придраться, на самом деле в нем нет чего-то такого, что откровенно раздражает и портит впечатление. Да и более двух часов экранного времени пролетают на одном дыхании. Поэтому в целом, фильм полностью выполняет возложенные на него задачи.

Ну а если вы еще и фанат Дуэйна Джонсона – вам точно зайдет.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко