Фильм уже получил благосклонность не только критиков, но и зрителей.

18 апреля 2024 года в украинский прокат выйдет остросюжетный триллер "Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding) со звездой "Сумерек" Кристен Стюарт в главной роли. Лента сочетает любовную драму и кровавый экшн на фоне миров бодибилдинга и криминала 1980-х, а зрителей ждет неожиданный коктейль из страсти и мести.

Главные героини этого нуарного зрелища: меланхоличная менеджер спортзала Лу и харизматичная бодибилдерша Джеки. Сблизившись вскоре после знакомства, они погружаются в водоворот криминальных интриг.

Накануне выхода фильма УНИАН вместе с "Артхаус Трафик" собрали семь интересных фактов о фильме.

Лучшая роль Кристен Стюарт

Именно эта звездная актриса, номинированная на "Оскар" и "Золотой глобус" (известна не только по "Сумеркам", но и фильмам "Персональный покупатель", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Ангелы Чарли"), воплотила образ нелюдимого менеджера спортзала. После месяца американского проката "Любовь, ложь и кровопролитие" имеет на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes бешеный рейтинг в 94%, что превышает любой другой фильм с участием Стюарт.

Ее дуэт с экранной партнершей, восходящей звездой Кэти М. О'Брайен ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", сериал "Мандалорец"), по словам издания Collider, "электризует экран, а в совместных сценах – напрочь превращается в целую электростанцию". Химия между главными героинями – один из главных козырей ленты.

Талантливая творческая команда

Фильм сняла режиссер Роуз Гласс, чей полнометражный дебют "Праздник Мод" номинировали на две премии BAFTA. За визуальный стиль отвечают оператор Бен Фордсмен (Netflix-сериал "Конец е****ого мира") и арт-директор Мариса Франц ("Рассвет планеты обезьян").

Студия-производитель – культовая А24

Именно эта инди-студия подарила миру оскароносные фильмы "Лунный свет", "Все везде и сразу" и "Кит", а среди недавних их хитов – ленты "Восстание Штатов" и "Зона интереса".

Что же касается "Любви, лжи и кровопролития" – этот фильм продолжает традицию А24 выпускать смелое авторское кино, которое ломает жанровые шаблоны и не боится провоцировать.

Звездный актерский состав второго плана.

Роль криминального авторитета и отца Лу исполнил четырехкратный номинант на "Оскар" Эд Харрис ("Шоу Трумэна", сериал "Мир Дикого Запада"). Сестру Лу сыграла Джена Мэлоун ("Голодные игры", "Неоновый демон"), а ее мужа-садиста – Дэйв Франко ("Нерв", "Иллюзия обмана"). Колоритную команду дополняет Анна Барышникова ("Манчестер у моря").

Гипнотическая атмосфера 1980-х

Действие фильма происходит в 1980-х, и он блестяще воссоздает атмосферу той эпохи. Художница-постановщик Кэти Хикман вдохновлялась эстетикой культовых лент Дэвида Линча и Пола Верховена, но добавила грязного реализма.

"Мы хотели передать ощущение того времени, но без глянца и кича", – объясняет Хикман.

Над гипнотическим синтвейв-саундтреком работал номинант на "Грэмми" Клинт Мэнселл ("Черный лебедь", "Реквием по мечте").

"Когда смотришь этот фильм, кажется, что это не просто кино о 1980-х – оно будто снято в то время", – говорит Кристен Стюарт. И действительно, картина затягивает зрителя в свой ретро-мир с головой.

Топовая фестивальная история

В январе состоялась мировая премьера фильма на кинофестивале независимого кино "Сандэнс", а уже в феврале – европейская премьера на Берлинале. Оба мероприятия входят в когорту самых престижных кинособытий мира. Отбор в программу этих фестивалей свидетельствует о высоком качестве и художественной ценности фильма.

Высокие оценки критиков и зрителей

Фильм уже получил благосклонность не только критиков, но и зрителей. На данный оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 82% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Итак, "Любовь, ложь и кровопролитие" – это must-see недели для всех ценителей смелого и самобытного кино. Потрясающий актерский состав, топовая творческая команда и хорошие отзывы гарантируют, что эта криминальная история вряд ли оставит равнодушными.

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