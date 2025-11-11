Также на этой неделе в Киеве стартует фестиваль немецкого кино.

На этой неделе киноманов ждет немало громких премьер в кинотеатрах. Среди них – фантастический экшн "Бегущий человек" по роману Стивена Кинга, криминальный экшн "Иллюзия обмана 3", хоррор-драма "Черные перья" с Бенедиктом Камбербэтчем, боевик "Беглецы" с Тароном Эджертоном и украинская комедия "Вартові Різдва".

Кроме того, в столице стартует уже 31-й по счету фестиваль "Новое немецкое кино".

Тем временем, онлайн выйдут экшн-комедия "Игровой вечер", мелодрама "Рождество с бывшим" и документалка об Эдди Мерфи.

Бегущий человек

The Running Man (США, Великобритания, 2025, триллер/фантастика/экшн)

Лента является новой экранизацией одноименного романа Стивена Кинга, выпущенного им в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман, после первой адаптации 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

События фильма происходят в антиутопической Америке 2025 года, где тоталитарная власть контролирует массы с помощью жестоких реалити-шоу, дающих беднякам шанс разбогатеть. Самое популярное из них – это "Бегущий человек", по условиям которого конкурсантов преследуют смертоносные охотники. Главный герой – уволенный отовсюду рабочий Бен Ричардс, который соглашается принять участие в шоу, чтобы спасти жизнь своей больной дочери.

Главную роль в картине сыграл Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Маверик", "Наемный убийца", "Смерчи").

Также в фильме задействованы Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место", "Оружие"), Карл Глусман ("Байкеры", "Восстание штатов"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", сериал "Фундация"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг-Синг", сериал "Эйфория"), Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец") и другие.

Снял фильм британский режиссер Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Скотт Пилигрим против всех", "Малыш на драйве", "Прошлой ночью в Сохо").

Иллюзия обмана 3

Now You See Me: Now You Don't (США, 2025, криминал/экшн)

События фильма происходят через несколько лет после финала предыдущей части, вышедшей в 2016 году. Поскольку оригинальная команда "Всадников" разбежалась, Дэниел Атлас собирает новую команду молодых фокусников, чтобы провернуть очередное дерзкое ограбление и остановить жестокую продавщицу бриллиантов, которая финансирует нелегальную торговлю оружием. Но впоследствии это дело снова сводит вместе новых и старых героев, чтобы они могли вместе дать бой международной криминальной сети.

Из предыдущих фильмов к своим ролям вернулись Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Настоящая боль", франшиза "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), Дэйв Франко ("Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена", "Одно целое"), Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Голодные игры", сериал "Настоящий детектив"), Морган Фримен ("Семь", "Побег из Шоушенка", франшиза "Темный рыцарь"), Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец") и Айла Фишер ("Великий Гэтсби", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), которая не играла во второй части.

Среди новых имен в касте – Розамунд Пайк ("Исчеснувшая", "Аферистка", "Солтберн"), Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс"), Джастис Смит ("Подземелье драконов", "Покемон. Детектив Пикачу", франшиза "Мир Юрского периода") и Доминик Сесса ("Оставленцы").

Снял фильм американский режиссер Рубен Флейшер, который до этого поставил два фильма франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", а также картины "Охотники на гангстеров", "Веном" и "Uncharted".

Черные перья

The Thing with Feathers (Великобритания, 2025, триллер/ужасы/драма)

Сюжет фильма, основанного на бестселлере британского писателя Макса Портера "У печали есть крылья", разворачивается вокруг художника комиксов, который внезапно теряет жену. Теперь он в одиночку воспитывает двух сыновей, что дается ему непросто. Из-за боли от потери главный герой теряет связь с реальностью – и начинает видеть огромного ворона – черное чудовище, сошедшее с его рисунков. Призрак преследует всю семью, но вскоре выясняется: возможно, именно этот темный гость поможет им найти путь к новой жизни.

Главную роль в ленте сыграл двукратный номинант на "Оскар" Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Власть пса", "Роузы", сериал "Шерлок"), и некоторые критики уже назвали ее одной из лучших работ в его карьере.

"Черные перья" стали полнометражным игровым дебютом для режиссера Дилана Саутерна – британского клипмейкера, который в свое время сотрудничал с такими известным музыкальными исполнителями, как Arctic Monkeys, Björk и Franz Ferdinand, а также снял документальный фильм No Distance Left To Run о группе Blur, получивший в 2010 году номинацию на "Грэмми".

Мировая премьера фильма состоялась на "Сандэнсе" – главном фестивале независимого кино в США.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Беглецы

She Rides Shotgun (США, 2025, триллер)

Главный герой фильма – мужчина по имени Нейт, который после освобождения из тюрьмы хочет окончательно порвать с криминальным прошлым. Но бывшая банда не собирается его отпускать и начинает безжалостную охоту на него. Под угрозой оказывается и его девятилетняя дочь Полли, с которой он почти не знаком. Чтобы спасти себя и ребенка, Нейт учит Полли всему, что знает лучше всего – выживать.

Главную роль в фильме сыграл Тарон Эджертон ("Рокетмен", "Кингсман", сериалы "Черная птица", "Дым").

Режиссером выступил Ник Ровленд ("Стойкая броня", сериал "Джентльмены").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 91% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вартові Різдва

(Украина, 2025, комедия)

По сюжету фильма, пытаясь выяснить, кто теперь занимается зимними праздниками в Украине, три легендарных волшебника – Святой Николай, Санта Клаус и древний Дух Зимы – спорят и наперегонки осуществляют желания маленькой Веры. Но Вера хочет, чтобы Рождества вообще не существовало! Праздник, со всеми его атрибутами, исчезает из города и из памяти людей. Вместо колядок и рождественского настроения город поглощает грусть. Волшебники превращаются в обычных людей и объединяются, чтобы спасти мир от вызванного исчезновением Рождества Армагеддона и вернуть девочке веру в чудеса и надежду на светлое будущее.

Главные роли в фильме сыграли Станислав Боклан ("Поводырь", сериалы "Слуга народа", "Папик"), Михаил Кукуюк ("Свингеры", "Збори ОСББ") и Иван Блиндар ("Я, "Победа" и Берлин").

Режиссером ленты выступил Александр Кириенко ("Оранжевое небо", "Инди", "Две жизни").

Новое немецкое кино 2025

(Германия, 2025, фестивальный)

В киевском кинотеатре "Жовтень" с 13 по 19 ноября 2025 года пройдет 31-й фестиваль "Новое немецкое кино". Это старейший кинофестиваль национального кино иностранного государства, проводимый в Украине с момента независимости.

В рамках фестиваля украинских киноманов традиционно знакомят с последними громкими новинками в кинематографе Германии – это фильмы-номинанты на "Оскар", лауреаты национальных кинопремий и просто достойные внимания ленты.

В этом году украинским зрителям покажут шесть лент в разных жанрах – от комедии до триллера, а откроет фестиваль биографическая драма "Köln 75" о 18-летней девушке, которая пытается найти себя в музыкальном мире 1970-х.

Игровой вечер

Playdate (США, 2025, комедия/экшн)

В центре сюжета – бухгалтер Брайан, который недавно потерял работу и теперь вынужден сидеть дома с детьми. Он неохотно соглашается на игровой вечер с другим папой – харизматичным домохозяином Джеффом, ожидая легкого дня за светскими разговорами и бросанием футбольных мячей. Однако вместо этого он оказывается в хаотичной борьбе за выживание, поскольку их преследует безжалостная команда наемников. Брайан преодолевает одно нелепое препятствие за другим, а его нулевые тактические навыки разительно контрастируют с неожиданно подготовленным поведением Джеффа.

Главные роли в фильме сыграли Кевин Джеймс ("Чак и Ларри: Пожарная свадьба", "Одноклассники", "Мой парень из зоопарка") и Алан Ричсон (сериалы "Титаны", "Ричер").

Режиссером выступил Люк Гринфилд ("Давай будем копами, "Девушка по соседству").

Фильм станет доступен на Amazon с 12 ноября 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Рождество с бывшим

A Merry Little Ex-Mas (США, 2025, мелодрама)

В центре сюжета – Кейт и Эверетт, которые хотят на Рождество только завершить процесс развода и в последний раз отпраздновать с семьей. Но новые увлечения и старые чувства усложняют их планы.

Главные роли в фильме сыграли Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин", "Бугония"), Оливер Хадсон ("Одноклассники 2"), Джамила Джамил (сериал "В лучшем месте") и Пирсон Фод (сериал "Супердевушка").

Режиссером выступил Стив Карр ("Доктор Дуллитл 2", "Дежурный папа").

Фильм станет доступен на Netflix с 12 ноября 2025 года.

Быть Эдди

Being Eddie (США, 2025, документальное)

Лента рассказывает историю одного из самых известных американских комиков современности – Эдди Мерфи. Здесь описан его полный взлетов и падений путь от юного комика до легенды Голливуда. В этом документальном фильме с участием ряда звезд Эдди Мерфи искренне и с юмором рассказывает о своем невероятном пути в шоубизнесе.

Фильм станет доступен на Netflix с 12 ноября 2025 года.

