Зрители проекта "Холостячка" до сих пор интересуются, вернется ли все-таки Роман Свечкоренко, которого считали фаворитом Златы, на проект.

Участник шоу"Холостячка-2" Роман Свечкоренко покинул проект в 6 выпуске. Злата Огневич отправила его домой, чтобы он официально оформил развод, а потом возвращался. Поэтому постоянно возникают слухи о "камбэке" мужчины на романтическое реалити.

Читайте такжеЭкс-участник "Холостячки" назвал самых сильных соперников на шоу, среди них - победитель (видео)Так, у Свечкоренко в Instagram спросили, вернется ли он на проект. На что претендент на сердце "холостячки" написал: "Думал, этот вопрос уже не вопрос".

Кроме того, в посте он показал кадры якобы с реакцией троих участников шоу на его возвращение. А Злата говорит: "Для меня это было огромной неожиданностью". Но это может быть и удачный монтаж. Поэтому время покажет, увидят ли зрители реалити Романа в финале.

Кроме того, телеканал СТБ опубликовал анонс 11 выпуска "Холостячки", в котором показано возвращение Ромы на шоу. "Получается, роз две, а нас четверо", — говорит один из участников проекта.

"Так кто же теперь станет финалистами?", - спрашивают создатели шоу.

Ранее Свечкоренко так прокомментировал уход из "Холостячки": "Ну, вот и все. У меня внутри просто неодолимое чувство несправедливости по отношению ко мне и произошедшей ситуации".

Напомним, сам Роман называет себя "психологом с татуировками", и именно так он охарактеризовал себя в Instagram.

Кто остался в шоу "Холостячка-2" после 10 выпусков шоу

На романтическом проекте пока остались трое мужчин - Максим Тарапата, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

Автор: Виолетта Орлова