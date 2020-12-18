Вскоре станет известно, кто победил в романтическом проекте.

В пятницу, 18 декабря, в 19:00 стартовал финал шоу "Холостячка". Сегодня Ксения Мишина сделает свой выбор.

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В 9 выпуске проекта его главная героиня познакомит мужчин — Александра Эллерта и Алексея Тригубенко — с отцом и пойдет на последние свидания на шоу.

"На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высоты своих лет и опыта он больше разбирается в людях", — сказала Ксения.

Так, отец Мишиной поговорит откровенно на тему семьи с Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. В анонсе шоу говорилось, что один из мужчин не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение "холостячки" к спиртному.

В финале шоу во время свидания Алексей удивит Ксению экстремальным свиданием, а Александр поборет страх высоты вместе с Мишиной.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 8 эфире

После 8 эфира на церемонии роз "холостячка" Ксения Мишина решила отправить домой Андрея Рыбака.

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Автор: Ольга Робейко