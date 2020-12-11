Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко познакомили Ксению со своими родными людьми.

В 8 выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина познакомилась с родными трех мужчин, которые остались в проекте.Читайте такжеУчастник шоу "Холостячка" прокомментировал скандал на проекте

Уже в этом эфире "холостячка" вручила две бутоньерки финалистам шоу.

"Холостячка" 8 выпуск от 11.12.2020: кто покинул шоу, а кто прошел в финал

Во время церемонии роз Ксения поговорила сначала с Андреем Рыбаком, отметив, что она постоянно в нем сомневается. А еще считает, что он способен очень быстро увлечься другой женщиной.

В 8 эфире "Холостячки" Ксения попрощалась с Андреем Рыбаком, он покинул шоу. Видно, что мужчина был очень расстроен решением Мишиной.

"Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась "холостячка".

Таким образом, в финал шоу прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Свидание с Алексеем Тригубенко

Сначала пара встретилась в ресторане, где мужчина признался Ксении, что влюблен в нее. Мишина и Тригубенко поцеловались.

"Я благодарен вселенной, что она подарила встречу с тобой. Я чувствую, что люблю тебя", — признался мужчина.

Далее "холостячка" встретилась с родителями и сестрой Алексея.

Ксению несколько удивили слова отца Леши: "Если вы готовы принимать то, что на первом месте будет его бизнес, на втором — друзья, а только потом вы и ваш ребёнок…".

Девушка очень понравилась семье Алексея.

Свидание с Александром Эллертом

Саша решил познакомить Ксению не со своей мамой, а с дочерью Элей, а Мишина пришла с Платоном. Их свидание прошло в мастерской по изготовлению конфет.

Затем Саша пригласил Ксюшу в тату-салон, чтобы сделать общие татуировки. Девушке такая идея не понравилась: "С родителями он меня не познакомил, а татуировки набить готов?".

Эллерт в конце свидания сказал, что не все прошло так, как он задумал.

Свидание с Андреем Рыбаком

В 8 выпуске "Холостячки" Ксения познакомилась с мамой и сестрой мужчины. Андрей устроил Мишиной очень теплую романтическую встречу - с цветами и приятными сюрпризами.

Семья Рыбака очень тепло встретила Ксению. Во время личного общения с мамой Андрея "холостячка" рассказала женщине об отношениях ее сына вне проекта, что он постоянно в сомнениях. Но мама заверила, что неопределенность не свойственна ее сыну.

После знакомства с семьей мужчина пригласил Ксению в ресторан, где они снова заговорили о девушке, которой Андрей обещал продолжить отношения после шоу.

На вопрос, может ли он при встрече вновь влюбиться, Рыбак не ответил. Это насторожило Мишину.

"Холостячка" 8 выпуск: анонс шоу

Кто покинул шоу "Холостячка" в 7 эфире

После 7 эфира на церемонии роз "холостячка" Ксения Мишина решила отправить домой Евгения Ковтуненко.

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Автор: Ольга Робейко