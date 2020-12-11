В 8 выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина познакомилась с родными трех мужчин, которые остались в проекте.Читайте такжеУчастник шоу "Холостячка" прокомментировал скандал на проекте
Уже в этом эфире "холостячка" вручила две бутоньерки финалистам шоу.
"Холостячка" 8 выпуск от 11.12.2020: кто покинул шоу, а кто прошел в финал
Во время церемонии роз Ксения поговорила сначала с Андреем Рыбаком, отметив, что она постоянно в нем сомневается. А еще считает, что он способен очень быстро увлечься другой женщиной.
В 8 эфире "Холостячки" Ксения попрощалась с Андреем Рыбаком, он покинул шоу. Видно, что мужчина был очень расстроен решением Мишиной.
"Я постоянно сомневалась в его "люблю", - призналась "холостячка".
Таким образом, в финал шоу прошли Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.
Свидание с Алексеем Тригубенко
Сначала пара встретилась в ресторане, где мужчина признался Ксении, что влюблен в нее. Мишина и Тригубенко поцеловались.
"Я благодарен вселенной, что она подарила встречу с тобой. Я чувствую, что люблю тебя", — признался мужчина.
Далее "холостячка" встретилась с родителями и сестрой Алексея.
Ксению несколько удивили слова отца Леши: "Если вы готовы принимать то, что на первом месте будет его бизнес, на втором — друзья, а только потом вы и ваш ребёнок…".
Девушка очень понравилась семье Алексея.
Свидание с Александром Эллертом
Саша решил познакомить Ксению не со своей мамой, а с дочерью Элей, а Мишина пришла с Платоном. Их свидание прошло в мастерской по изготовлению конфет.
Затем Саша пригласил Ксюшу в тату-салон, чтобы сделать общие татуировки. Девушке такая идея не понравилась: "С родителями он меня не познакомил, а татуировки набить готов?".
Эллерт в конце свидания сказал, что не все прошло так, как он задумал.
Свидание с Андреем Рыбаком
В 8 выпуске "Холостячки" Ксения познакомилась с мамой и сестрой мужчины. Андрей устроил Мишиной очень теплую романтическую встречу - с цветами и приятными сюрпризами.
Семья Рыбака очень тепло встретила Ксению. Во время личного общения с мамой Андрея "холостячка" рассказала женщине об отношениях ее сына вне проекта, что он постоянно в сомнениях. Но мама заверила, что неопределенность не свойственна ее сыну.
После знакомства с семьей мужчина пригласил Ксению в ресторан, где они снова заговорили о девушке, которой Андрей обещал продолжить отношения после шоу.
На вопрос, может ли он при встрече вновь влюбиться, Рыбак не ответил. Это насторожило Мишину.
"Холостячка" 8 выпуск: анонс шоу
Кто покинул шоу "Холостячка" в 7 эфире
После 7 эфира на церемонии роз "холостячка" Ксения Мишина решила отправить домой Евгения Ковтуненко.
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