Предстоящий фильм уже набирает обороты в сети.

Ожидаемая экранизация романа "Грозовой перевал" под руководством лауреата премии "Оскар" Эмеральд Феннелл набирает обороты с участием Марго Робби, номинированной на премию "Оскар", и Джейкоба Элорди, номинированного на премию BAFTA. Эти известные актеры исполнят роли Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа в новом фильме.

Компания MRC привлекла студию LuckyChap для создания этого художественного фильма, сценарий, режиссура и продюсирование которого будут в руках Феннелл. Фильм основан на классическом романе Эмили Бронте, который исследует сложные отношения и эмоциональные конфликты. Это уже третья совместная работа LuckyChap и Феннелл после успешных проектов "Девушка, подающая надежды" и "Солтберн". Стоит отметить, что Феннелл также сыграла важную роль в фильме "Барби", который стал кассовым хитом и был удостоен премии "Оскар".

Производство фильма "Грозовой перевал" планируется начать в Великобритании в 2025 году. В июле Феннелл объявила о своем намерении адаптировать этот культовый роман, опубликовав в социальных сетях графическое изображение с цитатой из книги: "Будь со мной всегда — прими любую форму — своди меня с ума".

Присоединение к проекту таких звезд, как Робби, Элорди и студии LuckyChap, подчеркивает значимость предстоящей экранизации. Интересен и факт, что многие из участников недавнего фильма "Солтберн" вновь соберутся на съемочной площадке. Например, Барри Кеоган, который недавно заявил о своем желании поработать с Феннелл: "Все, к чему Эмеральд прикасается, я там. Она невероятна".

Марго Робби также выразила восхищение талантом Феннелл, особенно в контексте их совместных проектов. В одном из своих интервью она отметила:

"Изумруд погружает вас в мир так быстро. Она так мастерски владеет тоном и сюжетом, что вы становитесь соучастником истории".

Отметим, это будет вторая экранизация романа. Премьера первой состоялась в 1992 году. Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс (Хитклифф) и Жюльет Бинош (Кэтрин Эрншо). Благодаря роли Хитклиффа, Рэйф Файнс был позже приглашён на роль Амона Гёта в фильме "Список Шиндлера". По словам американского режиссёра Стивена Спилберга, ему понравился Файнс в роли Гёта из-за его "мрачной сексуальности".

Роман "Грозовой перевал" Эмили Бронте — это один из самых известных произведений английской литературы, впервые опубликованный в 1847 году. Роман исследует разрушительные страсти и сложные отношения между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом, и по праву считается шедевром мировой классики.

Напомним, ранее звезда "Барби" Марго Робби появилась на публике беременной.

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