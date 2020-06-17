Вкусный и ароматный суп с фрикадельками: как приготовить сытное блюдо
Суп с фрикадельками – одно из самых любимых первых блюд как у взрослых, так и у детей.
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Чаще всего фрикадельки делают из мясного фарша. Использовать в качестве основы можно свиной, говяжий, куриный или смешанный фарш – зависит от личных предпочтений. А добавленные самые разные специи сделают фрикадельки пикантными и ароматными.
Сочные мясные шарики могут украсить суп, приготовленный по любому рецепту – овощной, крупяной или из рыбы. Супчик с ними получается не очень жирным, но при этом довольно наваристым и сытным.
Суп с фрикадельками
- Фарш мясной - 400 г
- Морковь - 140 г
- Лук репчатый - 250 г
- Картофель - 300 г
- Рис - 2 ст. л.
- Петрушка свежая - 5 г
- Укроп свежий - 10 г
- Лавровый лист - 2 шт.
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Вода - 2 л
В мясной фарш добавить половину мелко нарезанного лука, соль, перец и хорошо перемешать. Вторую половину нарезанного лука обжарить в кастрюле на растительном масле в течение 2 минут.
Добавить в кастрюлю натертую морковь и жарить еще 3 минуты на среднем огне. Влить воду и довести до кипения. В кипящий суп добавить промытый рис и нарезанный кубиками картофель. Варить на слабом огне при закрытой крышке 10 минут.
Сформировать маленькие фрикадельки из фарша и добавить их в суп с рисом, посолить, поперчить, бросить лавровый лист и варить суп с фрикадельками 15 минут на слабом огне.
Добавить мелко нарезанный укроп и петрушку. Суп с фрикадельками готов.
Суп с куриными фрикадельками
- Фарш куриный - 200 г
- Картофель - 3 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Перец сладкий - 0,5 шт.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Рафинированное подсолнечное масло - 2 ст. л.
- Макароны (мелкие) - 2 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу.
Картофель очистить и нарезать желаемыми кусочками. Залить водой и положить на плиту. Тем временем начать формировать фрикадельки, выкладывая их в воду.
Готовим заправку. Лук, чеснок, морковь и перец нарезать кубиками. Обжарить на подсолнечном масле.
Выложить заправку в суп. Проварить пару минут, до готовности картофеля и фрикаделек. Добавить макароны и варить до готовности макарон. Посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Подавать суп с фрикадельками горячим.
Греческий суп с фрикадельками
- Фарш мясной - 500 г
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Картофель - 2-3 шт.
- Мелкие макаронные изделия - 0,5 ст.
- Лимон - 0,5 шт.
- Мука - 1 ст. л.
- Петрушка сухая - 1 ч. л.
- Вода - 1.5-2 л
- Соль, перец - по вкусу
- Растительное масло - 2-3 ст. л.
Фарш поместить в глубокую миску, посолить и поперчить. Мелко нарезать одну луковицу и добавить ее в фарш, перемешать. Добавить яйцо и еще раз тщательно перемешать. Сформировать из фарша фрикадельки.
Нарезать кубиками вторую луковицу, морковь – кружочками. Картофель тоже нарезать небольшими кубиками.
В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить лук с морковью и немного потушить до прозрачности лука. Налить в кастрюлю 1,5 литра горячей воды и сразу добавить картофель. Варить суп 10 минут.
Добавить в суп фрикадельки и мелкие макароны. Суп перемешать и немного посолить. Варить до готовности картофеля и макарон.
Параллельно приготовить яично-лимонный соус. 2 яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить в крепкую пену, а к желткам добавить лимонный сок и тщательно размешать. Соединить белки и желтки, добавить столовую ложку просеянной муки и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
Из кастрюли отобрать несколько ложек бульона, добавить в соус и размешать, чтобы он не свернулся, попав в горячий суп. Затем аккуратно, частями, влить соус в кастрюлю.
Добавить в суп сухую петрушку и перец, по необходимости посолить. Готовый греческий суп с фрикадельками разлить в тарелки и подать к столу.
Сырный суп с фрикадельками
- Фрикадельки мясные - 200 г
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сырки плавленые - 200 г
- Вода - 2 л
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль, перец - по вкусу
- Зелень - по вкусу (в тарелку)
Мясо и лук репчатый пропустить через мясорубку, добавить соль, перец. Перемешать и налепить из фарша фрикадельки.
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Почистить картофель, морковь, лук, достать сырки плавленые, приготовить все для супа. Овощи нарезать произвольно, часть моркови натереть на крупной терке. Обжарить все овощи на растительном масле.
К овощам добавить фрикадельки и обжаривать 5 минут.
Затем все переложить со сковороды в кастрюлю, залить горячей водой, добавить сырки, лавровый лист, соль, перец. Тщательно все перемешать, чтобы сырки все разошлись в бульоне. Проварить 15 минут и можно выключать огонь. Лавровый лист сразу вытащить и выбросить, чтобы он не давал лишней горчинки всему супу.
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