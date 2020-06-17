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Вкусный и ароматный суп с фрикадельками: как приготовить сытное блюдо

09:19, 17 июня 2020
Праздники
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Вкусный суп с фрикадельками - рецепт / фото ua.depositphotos.com

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Чаще всего фрикадельки делают из мясного фарша. Использовать в качестве основы можно свиной, говяжий, куриный или смешанный фарш – зависит от личных предпочтений. А добавленные самые разные специи сделают фрикадельки пикантными и ароматными.

Сочные мясные шарики могут украсить суп, приготовленный по любому рецепту – овощной, крупяной или из рыбы. Супчик с ними получается не очень жирным, но при этом довольно наваристым и сытным.

Суп с фрикадельками

  • Фарш мясной - 400 г
  • Морковь - 140 г
  • Лук репчатый - 250 г
  • Картофель - 300 г
  • Рис - 2 ст. л.
  • Петрушка свежая - 5 г
  • Укроп свежий - 10 г
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Масло растительное - 1 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Вода - 2 л

В мясной фарш добавить половину мелко нарезанного лука, соль, перец и хорошо перемешать. Вторую половину нарезанного лука обжарить в кастрюле на растительном масле в течение 2 минут.

Добавить в кастрюлю натертую морковь и жарить еще 3 минуты на среднем огне. Влить воду и довести до кипения. В кипящий суп добавить промытый рис и нарезанный кубиками картофель. Варить на слабом огне при закрытой крышке 10 минут.

Как приготовить фрикадельки в суп / фото ua.depositphotos.com

Сформировать маленькие фрикадельки из фарша и добавить их в суп с рисом, посолить, поперчить, бросить лавровый лист и варить суп с фрикадельками 15 минут на слабом огне.

Добавить мелко нарезанный укроп и петрушку. Суп с фрикадельками готов.

Суп с куриными фрикадельками

  • Фарш куриный - 200 г
  • Картофель - 3 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Перец сладкий - 0,5 шт.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Рафинированное подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Макароны (мелкие) - 2 ст. л.
  • Соль, перец - по вкусу.

Картофель очистить и нарезать желаемыми кусочками. Залить водой и положить на плиту. Тем временем начать формировать фрикадельки, выкладывая их в воду.

Готовим заправку. Лук, чеснок, морковь и перец нарезать кубиками. Обжарить на подсолнечном масле.

Фрикадельки в суп - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Выложить заправку в суп. Проварить пару минут, до готовности картофеля и фрикаделек. Добавить макароны и варить до готовности макарон. Посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Подавать суп с фрикадельками горячим.

Греческий суп с фрикадельками

  • Фарш мясной - 500 г
  • Лук - 2 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Мелкие макаронные изделия - 0,5 ст.
  • Лимон - 0,5 шт.
  • Мука - 1 ст. л.
  • Петрушка сухая - 1 ч. л.
  • Вода - 1.5-2 л
  • Соль, перец - по вкусу
  • Растительное масло - 2-3 ст. л.

Фарш поместить в глубокую миску, посолить и поперчить. Мелко нарезать одну луковицу и добавить ее в фарш, перемешать. Добавить яйцо и еще раз тщательно перемешать. Сформировать из фарша фрикадельки.

Нарезать кубиками вторую луковицу, морковь – кружочками. Картофель тоже нарезать небольшими кубиками.

В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, добавить лук с морковью и немного потушить до прозрачности лука. Налить в кастрюлю 1,5 литра горячей воды и сразу добавить картофель. Варить суп 10 минут.

Добавить в суп фрикадельки и мелкие макароны. Суп перемешать и немного посолить. Варить до готовности картофеля и макарон.

Как приготовить суп с фрикадельками / фото ua.depositphotos.com

Параллельно приготовить яично-лимонный соус. 2 яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить в крепкую пену, а к желткам добавить лимонный сок и тщательно размешать. Соединить белки и желтки, добавить столовую ложку просеянной муки и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Из кастрюли отобрать несколько ложек бульона, добавить в соус и размешать, чтобы он не свернулся, попав в горячий суп. Затем аккуратно, частями, влить соус в кастрюлю.

Добавить в суп сухую петрушку и перец, по необходимости посолить. Готовый греческий суп с фрикадельками разлить в тарелки и подать к столу.

Сырный суп с фрикадельками

  • Фрикадельки мясные - 200 г
  • Картофель - 3 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сырки плавленые - 200 г
  • Вода - 2 л
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль, перец - по вкусу
  • Зелень - по вкусу (в тарелку)

Мясо и лук репчатый пропустить через мясорубку, добавить соль, перец. Перемешать и налепить из фарша фрикадельки.

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Почистить картофель, морковь, лук, достать сырки плавленые, приготовить все для супа. Овощи нарезать произвольно, часть моркови натереть на крупной терке. Обжарить все овощи на растительном масле.

К овощам добавить фрикадельки и обжаривать 5 минут.

Затем все переложить со сковороды в кастрюлю, залить горячей водой, добавить сырки, лавровый лист, соль, перец. Тщательно все перемешать, чтобы сырки все разошлись в бульоне. Проварить 15 минут и можно выключать огонь. Лавровый лист сразу вытащить и выбросить, чтобы он не давал лишней горчинки всему супу.

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