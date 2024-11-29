Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 30 ноября по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

30 ноября по новому церковному календарю вспоминают апостола Андрея Первозванного, а также святителя Фрументия. В народе день прозвали просто - Андрея. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 ноября по новому календарю (13 декабря по старому) - день памяти апостола Андрея Первозванного, одного из двенадцати самых близких учеников Иисуса Христа, а также святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

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Апостола Андрея прозвали Первозванным потому, что он стал первым из самых верных учеников Христа и был с ним рядом до самого распятия, видел Воскресение и Вознесение Иисуса. Также, благодаря Андрею, у Христа появился еще один ученик - Симеон, брат Андрея, которого впоследствии назвали Петром.

Ранее мы рассказывали историю апостола, какие традиции существуют в день Андрея Первозванного и запреты этой даты.

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Святитель Фрументий, архиепископ Индийский (Эфиопский) родился в городе Тир (в Ливане), в Ливане) в конце III или в начале IV века. Еще ребенком он попал в Абиссинию (Эфиопию) и воспитывался при царском дворе. Со временем он стал другом и советником Абиссинского царя, а затем и воспитателем его сына, который после неожиданной смерти отца взошел на престол в малолетнем возрасте.

Спустя время Фрументий отправился к себе на родину, а затем посетил Александрию и ее патриарха святителя Афанасия Великого. Его благословения Фрументия возвели в сан епископа Абиссинского, после чего он вернулся в Абиссинию. Его проповеди и чудеса, которые совершались по молитве святителя, способствовали тому, что царь и его многие подданные крестились. Святитель Фрументий много лет управлял церковью и умер в глубокой старости.

Какой церковный праздник 30 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя и богослова Григория Чудотворца. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 ноября

По приметам дня судят, какой будут зима и урожай в будущем году:

хорошая погода стоит - зимой не будет ни снега, ни мороза;

мороз за окнами - и зима будет холодной;

светящийся венчик вокруг луны - к улучшению погоды;

лед на реке темный - летом будет хороший урожай.

В народе 30 ноября - праздник Андрея, Андреев день. В этот день ходили к рекам и озерам, чтобы прислушаться к шуму воды. Если его не было - значит, зимой не будет метелей и холодов. Также считается, что сны в этот день - вещие.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 30 ноября нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать, церковь не одобряет зависти, жадности, лени, отчаяния. Нельзя обижать людей и животных и отказывать в помощи, заниматься тяжелой работой по дому.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует шить, вязать, вышивать и заниматься другим рукоделием - считается, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать немилость святого.

Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что можно делать 30 ноября

На иконах Андрея Первозванного изображают распятого или рядом с крестом. Святого почитают как покровителя рыбаков и моряков - по преданию, однажды он силой молитвы воскресил сорок утопленников, своих будущих учеников, которые направлялись к нему.

В православный праздник сегодня в молитвах к святому Андрею обращаются с просьбами о защите от врагов и стихийных бедствий, исцелении от различных заболеваний, укреплении веры, удачном замужестве, сохранении брака, благополучии детей.

По традиции в Андреев день накрывают богатый стол, но с постными блюдами. Девушки в Андреев день традиционно гадают на суженого, но церковь гаданий не одобряет.

Кто отмечает день ангела 30 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Фекла, Василий, Иларион, Анатолий, Иван, Иосиф, Григорий, Исаакий, Владимир, Арсений.

По старому стилю день ангела у Григория, Геннадия, Ивана, Захара, Михаила.

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