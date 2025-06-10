Дата 10 июня связана с несколькими интересными народными традициями.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными обычаями, о которых важно знать украинцам. Верующие могут молиться о душевной стойкости, а в мире 10 июня - праздник двух государств. Мы рассказали самые интересные факты об этом дне и назвали его выдающихся именинников.

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Какой сегодня праздник в мире

Международные торжества 10 июня - День культурного стиля модерн и День изобретения шариковой ручки. А сладкоежки могут отпраздновать День мороженого любимым вкусом пломбира.

В других странах есть государственные праздники сегодня, посвященные в основном национальным событиям, профессиям и блюдам:

в Португалии - День Португалии;

в Британии - День объединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии;

в Италии - День ВМС;

в Гвиане - День отмены рабства;

в Японии - День часов;

в США - День ледяного чая;

в Молдове - День пограничников;

в Иордании - День армии.

Среди мировых знаменитостей, рожденных в эту дату, стоит вспомнить художника Гюстава Курбе, инженера Николауса Отто, живописца и скульптора Андре Дерена, писателя Сола Беллоу, британского принца Филиппа Эдинбургского, актрису Джуди Гарленд.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей отечественной истории также были известные люди, которые родились 10 июня - актер и телеведущий Петр Вескляров, актриса Наталия Дубровская, писатель Василий Шкляр, политик и журналист Андрей Шевченко, артист балета Александр Стоянов.

Украинцы могут отметить церковные или всемирные торжества, поскольку праздник сегодня в Украине отсутствует.

Какой сегодня праздник церковный

В современном, то есть новоюлианском стиле, христиане вспоминают мученика Александра, деву Антонину и епископа Тимофея Прусского. Святому Тимофею можно помолиться, чтобы добавил сил в преодолении трудностей.

Сторонникам староцерковного календаря тоже может быть интересно, какой сегодня церковный праздник - это дата величания епископа Елладия и исповедника Никиты Халкидонского.

Какой сегодня праздник в народе

Дата 10 июня в далекие времена называлась Тимофеевы Знамения. Люди наблюдали за разными мелкими событиями и делали по ним предсказания. Например, уронить что-то, надеть одежду наизнанку или испортить блюдо - к беде, а увидеть птицу возле дома или найти деньги - к удаче.

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и благополучие, в праздник сегодня нужно выполнить три дела: сделать добро для незнакомца, пригласить гостей в дом и подарить что-то из личных вещей.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Чтобы предсказать погодные явления в ближайшие дни, наши предки придумали такие поговорки:

муравьи ползают далеко от муравейника - к хорошей погоде;

если закрылись цветы клевера, то близится ненастье;

птицы купаются в лужах - ждите дождя;

если дует сильный ветер, то возможна гроза.

Зная, какой праздник 10 июня наступает у украинцев, не менее важно знать его запреты. Нельзя ссориться с близкими, жадничать, ругаться матом.

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