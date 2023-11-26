Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

27 ноября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Романа Антиохийского и отмечают день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" - одной из самых почитаемых в православии. В народном календаре - Романов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 27 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

27 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".

Роман Антиохийский родился в Киликийском городе Росс, а после переехал в Антиохию. Здесь он принял монашество и решил всю свою жизнь посвятить Богу. Известно, что жил Роман в маленьком помещении, огонь никогда не зажигал, питался хлебом с солью и водой. Также еще с юного возраста он перестал стричь волосы, поэтому к концу жизни они обвивали его туловище. Носил Роман рубаху-власяницу и вериги.

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Прославился святой тем, что обладал даром чудотворения, исцелял от тяжелых болезней и спас от смерти многих людей.

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Чудотворный образ иконы Божией матери "Знамение" был создан во второй четверти XII века. В XVI веке ее поновили, и от первоначальной древней живописи остались лишь детали: фрагменты мафория и платья Богородицы и медальона вокруг образа младенца Иисуса. Свое название - "Знамение" - икона получила после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. На то время войска князя Андрея Боголюбского взяли в осаду Великий Новгород. Когда у людей не оставалось надежды на спасение, архиепископ Новгородский услышал голос Девы Марии - она велела вынести икону "Знамение" из церкви и обойти с ней крепостную стену. В этот момент одна из стрел попала в икону, и из Ее глаз полились слезы. Воины, взявшие город в осаду, стали бросать оружие и в панике убегать. После этого случая начали отмечать годовщину чуда от иконы.

На иконе "Знамение" изображена Божья Матерь во время чтения молитвы: ее руки подняты вверх, а на груди - Младенец.

Праздник 27 ноября по старому стилю - день памяти святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 14 ноября.

О чем говорят приметы на 27 ноября

По приметам дня судят, каким будет урожай в следующем году и погода в ближайшее время:

если утром иней - будет хороший урожай овса;

день теплый выдался - следующий год окажется неурожайным, а лето - дождливым;

снег пошел - май будет ненастным;

вороны раскричались - жди оттепели.

В народном календаре 27 ноября - праздник Романов день. Считалось, что если в это время встать лицом к ветру, все невзгоды уйдут вместе с ним.

Что нельзя делать 27 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ссориться;

сплетничать;

отказывать в помощи;

пользоваться острыми и колющими предметами;

шить и вязать.

По народным приметам в этот день не следует также приглашать в дом больных и нищих - чтобы не навлечь на себя беды. Шить и вязать запрещалось, так как считалось, что можно "зашить" тепло, и начнутся лютые морозы.

Что можно делать 27 ноября

Иконе Божией Матери "Знамение" молятся в различных жизненных ситуациях - просят о мире, спасении от войн, защите от недоброжелателей, врагов, стихийных бедствий, пожаров, укреплении семьи. Также святой образ помогает бороться с тяжелыми хроническими болезнями и дарит исцеление.

По народным приметам в этот день хорошо сделать уборку - считается, что с вынесенным мусором можно избавиться от неприятностей и проблем.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища без постного масла. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

27 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил, Федор, Сергей.

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