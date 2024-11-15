В 2024 году верующие проведут Рождественский пост по новому стилю, но правила питания останутся прежними.

15 ноября по новому стилю у христиан начинается Рождественский пост 2024. В течение 40 дней для верующих накладывается запрет на употребление мяса, яиц и молочных продуктов. Помимо пищевых ограничений также действуют духовные: нельзя ругаться, ссориться, поддаваться вредным привычкам.

Мы разобрались, как питаться в пост и какие продукты запрещены в отдельные дни.

Как питаться в Рождественский пост 2024 - календарь питания

Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря включительно. Этот период делится на три части:

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Первый этап - с 15 ноября по 6 декабря. По средам и пятницам принято сухоядение, по понедельникам можно есть горячую пищу, не заправленную маслом. В остальные дни разрешаются блюда с маслом, а также вино и рыба.

- с 15 ноября по 6 декабря. По средам и пятницам принято сухоядение, по понедельникам можно есть горячую пищу, не заправленную маслом. В остальные дни разрешаются блюда с маслом, а также вино и рыба. Второй этап - с 7 по 18 декабря. В понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение. Во вторник и четверг разрешается горячая еда с маслом, а на выходных ещё и рыба и вино.

- с 7 по 18 декабря. В понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение. Во вторник и четверг разрешается горячая еда с маслом, а на выходных ещё и рыба и вино. Третий этап - с 19 по 24 декабря. Это самый строгий период поста. Во вторник и на выходных можно есть блюда с маслом, в четверг - без масла. Понедельник, среда и пятница - сухоядение.

Сухоядение в пост - это отказ от термически обработанной пищи. В такие дни можно есть сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, зелень, оливки. Сухоядение обязательно только для монахов. Обычные верующие могут придерживаться его по собственному желанию для дополнительного подвига.

Поститься в Рождественский пост или нет - дело каждого. Пост можно не соблюдать детям, беременным женщинам, обладателям хронических болезней и военным. Но воздержаться от вредных привычек и ругани стоит всем верующим.

Если вам трудно сразу отказаться от мясной пищи, то можно начать с маленьких шагов. Например, отказаться только от мяса, но есть яйца и молочные продукты.

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