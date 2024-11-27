Народный праздник 27 ноября известен под названиями Романов день, Филипповка, заговенье.

Наши предки 27 ноября занимались рукоделием и начинали поститься. Мы разобрались, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и какие известны приметы на счастье.

Что отмечают 27 ноября - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечается День основания Национальной Академии Наук Украины.

По новому стилю верующие чтят великомученика Якова Персянина и чудотворца Романа Антиохийского. По старому стилю чествуют одного из двенадцати апостолов Филиппа из Вифсаиды. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 27 ноября отмечают христиане.

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В Романов день молятся святому о семейном счастье, избавлении от горя, легкой дороге. Бездетные женщины просят о счастливом материнстве.

В праздник сегодня есть несколько примет на счастье. Во-первых, желательно проснуться как можно раньше и закончить важные дела с самого утра. Во-вторых, безвозмездно помочь кому-то или сделать подарок незнакомому человеку.

27 ноября считается удачной датой для рукоделия. В давние времена девушки собирались у старшей подруги и посвящали вечер вышивке. За работой обсуждали сплетни, говорили о женихах и гадали на будущее.

По старому церковному стилю это последняя дата в году, когда ещё можно есть мясо, яйца и молочные продукты. На следующий день начинается Рождественский пост, который также называют Филипповкой в честь апостола Филиппа.

Кто родился 27 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Стрелец. Именинники этого дня имеют активный и неусидчивый характер, не могут долго оставаться без дела. У них высокие требования к себе и нестабильная самооценка. Они упрямые и уверенные в своих силах. Стремятся к постоянному саморазвитию.

Что нельзя делать 27 ноября

Неудачный день для рыбалки.

В праздник 27 ноября не стоит ходить в лес, горы и другие дикие места, особенно далеко от тропинок - высок риск столкнуться с агрессивными дикими животными.

Нельзя принимать подарки от незнакомцев и приглашать их в дом.

Запрещено ссориться с близкими и спорить даже по мелочам, иначе отношения испортятся надолго.

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