26 января принято молиться за упокой душ близких.

Двадцать шестой день января - интересная дата, которая как в мире, так и в Украине посвящается работникам таможни. А еще на планете в эту дату чествуют один удивительный континент. Не менее интересно узнать, какой сегодня церковный праздник, поскольку верующие могут помолиться о своих близких.

Какой сегодня праздник в мире

В Украине и по всей планете наступает важное профессиональное событие - Международный день таможенника. Поздравления в честь события принимают все, кто работает на таможне. Эти профессионалы контролируют перемещение грузов и документов через границы государств. Они осматривают багаж путешественников, взимают пошлины и пресекают ввоз контрабанды.

Также в сегодняшнюю дату проводится День Австралии. Этот континент находится очень далеко от всех остальных и имеет уникальную природу, чем вызывает большой интерес туристов. В честь события люди рассказывают интересные факты о стране, делятся опытом австралийской жизни и обмениваются шутками.

Остальные всемирные праздники сегодня, достойные упоминания - это День экологического образования, День фтора, День чистой энергии и День пузырчатой пленки.

Какой сегодня праздник в Украине

Помимо таможенников поздравления в нашей стране получают представители еще одной профессии. Официальный праздник 26 января - это День контрольно-ревизионной службы. Эта структура занимается контролем за финансовой деятельностью компаний, целевым использованием государственных средств и борьбой с нарушением.

Какой сегодня праздник церковный

26 января по новому стилю христиане вспоминают знаменитого святого Феодора Студита, известного благочестивыми делами и монастырским уставом, который использовался многими монахами.

В старом стиле, от которого православная церковь отказалась в 2023 году, сегодня праздник мучеников Стратоника и Ермила Сингидонских. В молитвах у них просят прибавления сил в преодолении проблем.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы сегодняшнего дня советуют понаблюдать за луной:

если месяц ярко светит, то вскоре похолодает;

круги вокруг светила предвещают снежные метели;

если нет ветра, но лес шумит, то близится оттепель;

собака свернулась клубочком - к морозу, вытянулась - к теплу.

Народный праздник сегодня в Украине считается очень удачным для чествования памяти умерших близких, поэтому получил название Федор Поминальный. День можно провести на кладбище, убрать могилы близких и принести свежие цветы.

Верующие могут помолиться святому Феодору об упокоении душ родных, а также о терпении и стойкости в преодолении трудностей. Также за семейным ужином стоит сказать несколько хороших слов об умерших.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях говорится, что эту дату нужно провести с чистыми помыслами. Поэтому в праздник сегодня не стоит говорить и даже думать о негативе, мести, злиться и завидовать другим. Не рекомендуется также употребление спиртного (иначе появятся мигрени) и рыбалка (улова не будет).

