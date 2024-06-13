Какой церковный праздник отмечают 14 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

14 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают пророка Елисея. В народе день получил название Елисей Гречкосей. О традициях и приметах 14 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

14 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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14 июня по новому календарному стилю (27 июня - по старому) - день памяти пророка Елисея.

Елисей жил в X-IX веках до Рождества Христова. Согласно преданию, когда он родился, то произошло чудо - золотой идол, которому поклонялись местные жители, вскрикнул. Тогда все решили, что это неспроста. Так и случилось: когда Елисей вырос, то стал помощником Ильи-пророка, а ос временем и сам начал пророчествовать.

Елисей мог предсказывать будущее и без боязни говорил правду даже царям. Также у него был особый дар чудотворения - в Писании сказано, что он исцелял безнадежно больных и оживлял умерших. Умер пророк в глубокой старости. Мощи святого по приказу императора Юлиана Отступника хотели сжечь, но они сохранились и частично перенесены в Александрию.

Церковный праздник 14 июня по старому стилю

14 июня по старому календарному стилю - день памяти мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 14 июня

В народном календаре 14 июня - праздник Елисей Гречкосей. Приметы дня говорят о погоде и урожае:

дождь пошел в этот день - еще 7 недель будут ненастными;

лягушки громко поют - к сильным дождям;

комаров много развелось - будет урожай ягод;

мошкара летает тучами - к урожаю грибов.

Гречкосеем день в народе прозвали потому, что в это время обычно проходил поздний посев гречки.

Что нельзя делать 14 июня

14 июня, как и в другой день, церковь не одобряет ссоры, сплетни, клевету, жадность, зависть, отчание, уныние.

Народные приметы запрещают в этот день лениться - это к болезням и хандре, и отказывать в милостыне.

Что можно делать 14 июня

Пророку Елисею молятся о здоровье детей и родственников, просят защиты незаслуженно обиженные. Считается, что у святого можно просить все, чего угодно - все пожелания сбудутся очень скоро, но при этом важно просить нужно с чистыми помыслами и ни в коем случае не желать зла другим.

Народные приметы говорят, что если в этот день крестить ребенка, то он будет счастлив, а чтобы в доме всего было вдоволь и его жильцов сопровождала удача, нужно сегодня поставить на стол гречневую кашу. Считается, что тот, кто отведает 14 июня гречку, улучшит свое благосостояние и здоровье, а весь год у него будет удачным.

14 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Яков.

По старому стилю именины у Бориса, Еремея, Кристины, Николая, Романа, Филиппа.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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