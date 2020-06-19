Как приготовить хлебный квас дома: рецепты освежающего напитка
Хлебный квас – оригинальный, вкусный и полезный напиток.
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Такой прохладительный напиток – именно то, что нужно в жаркую пору года. Полезный, приготовленный собственными руками, хлебный квас утолит жажду и обогатит организм полезными веществами. Он станет замечательной альтернативой газированным напиткам.
Рецепты приготовления кваса очень разные, заквашивать можно различные продукты. В целом есть два варианта, как делать квас дома: с закваской или с дрожжами. В обоих случаях получится настоящий, абсолютно натуральный домашний квас.
Хлебный квас на дрожжах
- Черный хлеб - 500 г
- Вода - 3 л
- Сухие дрожжи - 2 ч. л.
- Сахар - 125 г
Ржаной хлеб нарезать порционными кусочками, сложить на противень и поместить в очень слабо разогретую духовку. Подождать, чтобы хлеб слегка подрумянился и засушился.
В хорошо промытую и высушенную стеклянную 3-литровую банку поместить сухари и залить кипятком по плечики. Добавить 3 столовые ложки сахара-песка и подождать, пока масса остынет.
Взять стакан теплой воды и всыпать в нее сухие дрожжи. Когда в 3-литровой банке остынет вода до температуры тела, влить в нее дрожжевой раствор и перемешать. Затем накрыть 3-литровую банку крышкой или блюдцем и положить в какое-нибудь теплое место на двое суток.
По истечению этого времени достать банку, тщательно процедить полученный квас через марлю или сито. Вылить квас в бутылку и охладить в холодильнике.
Хлебный квас без дрожжей
- Ржаной хлеб - 3 ломтика
- Сахар - 1 ст. л. + 1 ч. л.
- Кипяченая вода - 2 ст.
Делаем закваску. В пол-литровую банку поместить измельченный кусок ржаного хлеба, всыпать 1 чайную ложку сахара и залить все кипяченой водой. Накрыть марлей и оставить на 2 суток. О готовности закваски подскажет мутный цвет жидкости и ее резкий вкус.
Затем взять двухлитровую банку, вылить в нее закваску. Туда же покрошить 2 куска ржаного хлеба и всыпать 1 столовую ложку сахара. Залить кипяченой водой до краев, после чего закрыть крышкой и оставить на сутки. Через 24 часа слить 2/3 жидкости, процедить ее через марлю и можно наслаждаться натуральным хлебным квасом.
Жидкость и взвесь на ее дне можно использовать в качестве закваски для приготовления новой порции напитка. Для этого добавить в банку еще 2 кусочка хлеба, снова наполнить банку водой до краев, закрыть и оставить на сутки.
Хлебный квас из березового сока
- Березовый сок - 2 л
- Ржаной хлеб - 3-4 ломтика
- Сахар - 5 ст. л.
- Изюм - 30 г
- Дрожжи сухие - 0,5 ч. л.
Ржаной хлеб нарезать кубиками и отправить в духовку при 180°С на 15-20 минут, следя за их поверхностью.
Затем перелить березовый сок в глубокую емкость и всыпать в нее горячие сухарики. Обязательно дать остыть до 30°С. Всыпать сахарный песок и перемешать жидкость – сухарики придадут ей цвет, и она станет янтарной.
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После этого всыпать в нее сухие дрожжи и еще раз перемешать. Оставить в теплом месте на 3-4 часа. После завершения указанного времени процедить жидкость через дуршлаг. Потом еще через ситечко или двойной слой марли.
Процедив, добавить в жидкость изюм – он должен оставаться на дне емкости. Благодаря изюму, дрожжи в квасе не погибнут. Перелить полученный напиток в кувшин и охладить по желанию в холодильнике.
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