Как сделать вкусное мороженое дома: рецепты на любой вкус
Вкусным и нежным мороженым любят лакомиться как дети, так и взрослые. Оно прекрасно освежает в летнюю жару. Ешь и оторваться не можешь, просто райское наслаждение!
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Можно не покупать каждый раз этот невероятный десерт в магазине, а сделать его собственными руками в домашних условиях. Домашнее мороженое будет без вредных красителей, консервантов и других добавок.
Сливочное, ванильное, фруктовое, шоколадное или любое другое натуральное домашнее мороженое всегда идет на ура! А готовятся такие лакомства довольно просто да и необходимые ингредиенты доступны.
Мороженое "Пломбир"
- Сливки 33% жирности - 350 мл
- Молоко - 250 мл
- Сахар - 100 г
- Желтки яичные - 3 шт.
- Ванилин - по вкусу
Желтки растереть с сахаром и ванилином.
Молоко довести до кипения и снять с огня. Аккуратно ввести в молоко желтковую массу, перемешать. Поставить на самый маленький огонь и, взбивая, довести до загустения (важно не вскипятить).
Массу охладить до комнатной температуры. Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков. Ввести в сливки остывшую молочно-желтковую массу. Хорошо перемешать.
Выложить в формы и отправить домашний пломбир в морозильную камеру.
Через час достать, перемешать миксером и отправить домашнее мороженое обратно в морозильник до полного застывания.
После этого украсить домашнее мороженое на свой вкус и можно подавать.
Клубнично-банановое мороженое
- Клубника (свежая или замороженная) - 150 г
- Банан спелый - 1 шт.
- Йогурт натуральный (греческий) - 150 г
- Мед - по вкусу (примерно 1 ст. л.)
В чашу блендера поместить нарезанный небольшими кусочками банан и йогурт. Сбивать все 30-40 секунд. Добавить клубнику и взбивать все еще 1 минуту, до получения однородной консистенции. Добавить в смесь мед.
Распределить мороженое по порционным формочкам и поместить в морозильную камеру. Процесс замораживания занимает примерно 4-5 часов.
Домашнее клубнично-банановое мороженое с йогуртом готово.
Шоколадное мороженое со сгущенным молоком
- Сливки (жирность не менее 30%) - 300 мл
- Молоко сгущенное - 150 г
- Какао-порошок - 25 г
- Шоколад - для украшения (по желанию)
В миску вылить сгущенное молоко, добавить какао-порошок и хорошо перемешать.
Добавить холодные сливки. Взбивать миксером на высокой скорости до получения пышной массы. Но стоит быть осторожными, чтобы не перебить сливки.
Готовую смесь выложить в формочки и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока застыло.
Вынуть мороженое из морозилки, посыпать шоколадной стружкой или измельченными орешками и подавать вкусный десерт к столу.
Фисташковое мороженое
- Фисташки очищенные - 90 г
- Яичные желтки - 2 шт.
- Сахар - 100 г
- Молоко - 175 мл
- Сливки жирные - 190 г
- Ванилин - 1 г
Фисташки очистить от скорлупы, затем залить кипятком и оставить минут на 15. В дуршлаге ополоснуть холодной водой и очистить от распаренной пленки. Орехи еще раз промыть, дать воде стечь и просушить их между двух полотенец.
Чистые орешки поместить на противень и отправить в духовку на 5-7 минут при 180°C, чтобы подсохли. Затем всыпать орехи в чашу блендера, добавить все молоко и на высокой скорости измельчать примерно 2 минуты, до хорошей однородной суспензии.
Отделить желтки в чашу для взбивания и всыпать половину сахара.
В сотейник с толстым дном влить жирные сливки 35%, молочно-фисташковую смесь, оставшийся сахар и добавить ванилин. Положить на средний нагрев и, постоянно помешивая, довести смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, снять с плиты, не давая кипеть.
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Взбить желтки с сахаром венчиком, пока они не посветлеют и увеличатся в объеме. В желтковую массу в несколько приемов ввести горячую сливочно-фисташковую основу. Нужно постоянно интенсивно взбивать, чтобы желтки не свернулись.
Соединив обе смеси, перелить все в сотейник и поставить на несильный нагрев. Интенсивно помешивать смесь, не давая закипеть, поскольку желтки свернутся. Как только крем начинает густеть и остается на ложке, нужно снимать с плиты.
Пропустить уваренный крем через мелкое сито. Затем перелить в контейнер для заморозки, помешивая охладить до комнатной температуры и убрать в морозильник. Через 1 час вынуть, перемешать и вернуть до полной заморозки, примерно на 6-8 часов.
Присыпать мороженое измельченными фисташками или вафлями, шоколадом, другими орешками или сиропом.
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