Как сделать вкусное мороженое дома: рецепты на любой вкус

Пломбир, фруктовое, шоколадное или любое другое мороженое – запросто можно сделать в домашних условиях.

Вкусным и нежным мороженым любят лакомиться как дети, так и взрослые. Оно прекрасно освежает в летнюю жару. Ешь и оторваться не можешь, просто райское наслаждение!

Читайте такжеНежно-воздушный "Киевский торт": как приготовить легендарное лакомство

Можно не покупать каждый раз этот невероятный десерт в магазине, а сделать его собственными руками в домашних условиях. Домашнее мороженое будет без вредных красителей, консервантов и других добавок.

Сливочное, ванильное, фруктовое, шоколадное или любое другое натуральное домашнее мороженое всегда идет на ура! А готовятся такие лакомства довольно просто да и необходимые ингредиенты доступны.

Мороженое "Пломбир"

Сливки 33% жирности - 350 мл

Молоко - 250 мл

Сахар - 100 г

Желтки яичные - 3 шт.

Ванилин - по вкусу

Желтки растереть с сахаром и ванилином.

Молоко довести до кипения и снять с огня. Аккуратно ввести в молоко желтковую массу, перемешать. Поставить на самый маленький огонь и, взбивая, довести до загустения (важно не вскипятить).

Массу охладить до комнатной температуры. Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков. Ввести в сливки остывшую молочно-желтковую массу. Хорошо перемешать.

Выложить в формы и отправить домашний пломбир в морозильную камеру.

Через час достать, перемешать миксером и отправить домашнее мороженое обратно в морозильник до полного застывания.

После этого украсить домашнее мороженое на свой вкус и можно подавать.

Клубнично-банановое мороженое

Клубника (свежая или замороженная) - 150 г

Банан спелый - 1 шт.

Йогурт натуральный (греческий) - 150 г

Мед - по вкусу (примерно 1 ст. л.)

В чашу блендера поместить нарезанный небольшими кусочками банан и йогурт. Сбивать все 30-40 секунд. Добавить клубнику и взбивать все еще 1 минуту, до получения однородной консистенции. Добавить в смесь мед.

Распределить мороженое по порционным формочкам и поместить в морозильную камеру. Процесс замораживания занимает примерно 4-5 часов.

Домашнее клубнично-банановое мороженое с йогуртом готово.

Шоколадное мороженое со сгущенным молоком

Сливки (жирность не менее 30%) - 300 мл

Молоко сгущенное - 150 г

Какао-порошок - 25 г

Шоколад - для украшения (по желанию)

В миску вылить сгущенное молоко, добавить какао-порошок и хорошо перемешать.

Добавить холодные сливки. Взбивать миксером на высокой скорости до получения пышной массы. Но стоит быть осторожными, чтобы не перебить сливки.

Готовую смесь выложить в формочки и отправить в холодильник на несколько часов, чтобы домашнее мороженое из сливок и сгущенного молока застыло.

Вынуть мороженое из морозилки, посыпать шоколадной стружкой или измельченными орешками и подавать вкусный десерт к столу.

Фисташковое мороженое

Фисташки очищенные - 90 г

Яичные желтки - 2 шт.

Сахар - 100 г

Молоко - 175 мл

Сливки жирные - 190 г

Ванилин - 1 г

Фисташки очистить от скорлупы, затем залить кипятком и оставить минут на 15. В дуршлаге ополоснуть холодной водой и очистить от распаренной пленки. Орехи еще раз промыть, дать воде стечь и просушить их между двух полотенец.

Чистые орешки поместить на противень и отправить в духовку на 5-7 минут при 180°C, чтобы подсохли. Затем всыпать орехи в чашу блендера, добавить все молоко и на высокой скорости измельчать примерно 2 минуты, до хорошей однородной суспензии.

Отделить желтки в чашу для взбивания и всыпать половину сахара.

В сотейник с толстым дном влить жирные сливки 35%, молочно-фисташковую смесь, оставшийся сахар и добавить ванилин. Положить на средний нагрев и, постоянно помешивая, довести смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, снять с плиты, не давая кипеть.

Читайте такжеХрустящие и золотистые бельгийские вафли: как приготовит невероятное лакомство

Взбить желтки с сахаром венчиком, пока они не посветлеют и увеличатся в объеме. В желтковую массу в несколько приемов ввести горячую сливочно-фисташковую основу. Нужно постоянно интенсивно взбивать, чтобы желтки не свернулись.

Соединив обе смеси, перелить все в сотейник и поставить на несильный нагрев. Интенсивно помешивать смесь, не давая закипеть, поскольку желтки свернутся. Как только крем начинает густеть и остается на ложке, нужно снимать с плиты.

Пропустить уваренный крем через мелкое сито. Затем перелить в контейнер для заморозки, помешивая охладить до комнатной температуры и убрать в морозильник. Через 1 час вынуть, перемешать и вернуть до полной заморозки, примерно на 6-8 часов.

Присыпать мороженое измельченными фисташками или вафлями, шоколадом, другими орешками или сиропом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram