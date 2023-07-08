Какой завтра праздник отмечают православные, что можно делать и главные запреты дня.

9 июля в православной церкви вспоминают преподобного Давида Солунского. В народе этот день прозвали Давид Земляничник. Чем прославился святой Давид, что можно и нельзя делать на церковный праздник и народные приметы этого дня - в материале.

9 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Давид Солунский жил V-VI веках в Салониках (Греция). Предание рассказывает, что он подвизался в одном из монастырей, а позже поселился возле города Солуни (Фессалоники). Преподобный Давид построил шалаш под миндальным деревом и так в нем и прожил 70 лет. Все эти годы он постоянно молился и соблюдал строгий пост.

Давид Солунский имел от Бога дар чудотворений - к нему приходили исцеляться от болезней, а также за советом в сложных ситуациях.

Видео дня

Святого Давида почитают 9 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 26 июня.

Народные приметы 9 июля

Приметы дня говорят о погоде летом и какой будет зима:

дождь в этот день - лето будет мокрым аж до осени;

хорошая погода - будет тепло еще семь недель подряд;

много земляники - зима будет суровой;

жаркий день 9 июля - засуха продлится еще 40 дней.

В народе этот день прозвали Давид Земляничник - в лесу на то время поспевала земляника.

9 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя венчаться - брак будет коротким, но свадьбу гулять очень даже можно;

запрещается обижать животных - это к семейным проблемам;

нельзя просить взаймы денег - не сможете их вернуть и наживете себе врага.

В то же время, согласно примете, если положить в карман листик земляники, то он убережет от финансовых проблем.

Что можно делать 8 июля

В этот день было принято идти за земляникой в лес. Ягоды собирали для варенья, а листики сушили и заваривали из него потрясающе ароматный чай. Считалось, что, кроме целебных, у земляники есть и магические свойства. Например, как уже говорилось, если положить в левый карман три листика земляники, то они станут талисманом - магнитом для финансов. Также наши предки 9 июля готовили блинчики и вареники с земляникой - считалось, что тот, кто попробует их, весь год не будет болеть.

Продолжается Петров пост 2023 - тем, кто постится, в этот день можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.

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