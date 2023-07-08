9 июля в православной церкви вспоминают преподобного Давида Солунского. В народе этот день прозвали Давид Земляничник. Чем прославился святой Давид, что можно и нельзя делать на церковный праздник и народные приметы этого дня - в материале.
9 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
Давид Солунский жил V-VI веках в Салониках (Греция). Предание рассказывает, что он подвизался в одном из монастырей, а позже поселился возле города Солуни (Фессалоники). Преподобный Давид построил шалаш под миндальным деревом и так в нем и прожил 70 лет. Все эти годы он постоянно молился и соблюдал строгий пост.
Давид Солунский имел от Бога дар чудотворений - к нему приходили исцеляться от болезней, а также за советом в сложных ситуациях.
Святого Давида почитают 9 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 26 июня.
Народные приметы 9 июля
Приметы дня говорят о погоде летом и какой будет зима:
- дождь в этот день - лето будет мокрым аж до осени;
- хорошая погода - будет тепло еще семь недель подряд;
- много земляники - зима будет суровой;
- жаркий день 9 июля - засуха продлится еще 40 дней.
В народе этот день прозвали Давид Земляничник - в лесу на то время поспевала земляника.
9 июля - что сегодня нельзя делать
В этот день есть несколько строгих запретов:
- нельзя венчаться - брак будет коротким, но свадьбу гулять очень даже можно;
- запрещается обижать животных - это к семейным проблемам;
- нельзя просить взаймы денег - не сможете их вернуть и наживете себе врага.
В то же время, согласно примете, если положить в карман листик земляники, то он убережет от финансовых проблем.
Что можно делать 8 июля
В этот день было принято идти за земляникой в лес. Ягоды собирали для варенья, а листики сушили и заваривали из него потрясающе ароматный чай. Считалось, что, кроме целебных, у земляники есть и магические свойства. Например, как уже говорилось, если положить в левый карман три листика земляники, то они станут талисманом - магнитом для финансов. Также наши предки 9 июля готовили блинчики и вареники с земляникой - считалось, что тот, кто попробует их, весь год не будет болеть.
Продолжается Петров пост 2023 - тем, кто постится, в этот день можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.