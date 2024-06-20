Доказано, что эти ягоды обладают антиоксидантными свойствами.

Черника - это мощная ягода с впечатляющими преимуществами для здоровья: от поддержки здоровья сердца и мозга до защитного воздействия на кожу и зрение. Она также содержит питательные вещества, такие как клетчатка, витамин С и марганец, пишет health.com.

Черника - 7 главных преимуществ

Обладает антиоксидантными свойствами. Было доказано, что антиоксиданты в чернике сдерживают воспаление и уменьшают окислительный стресс.

Улучшает здоровье сердца. Черника защищает от закупорки артерий - состояния, которое увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

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Улучшает функцию мозга. Исследователи изучили связь между черникой и когнитивными способностями. Обзор показал, что черника улучшает память и психомоторные функции у пожилых здоровых людей и взрослых с легкими когнитивными нарушениями.

Помогает в восстановлении мышц. В одном обзоре отмечается, что черника играет роль в улучшении восстановления силы и улучшении мышечной функции.

Может поддерживать зрение. Черника полезна для зрения, поскольку содержит антоцианы. Антоцианы оказывают защитное действие на зрение и здоровье глаз.

Может быть полезна для пищеварения. Черника содержит клетчатку, которая помогает вам чувствовать себя сытыми и контролировать свой вес.

Защищает кожу. Антиоксиданты в ягодах способствуют лучшей реакции кожи на любые факторы окружающей среды, оказывающие негативное воздействие.

Напомним. ранее УНИАН писал, как правильно есть зерна чиа.

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