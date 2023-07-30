Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

31 июля в церкви почитают святого мученика Емилиана. В народном календаре - Емельянов день. Чем был известен этот святой, какие традиции этого дня и какие запреты нельзя нарушать на церковный праздник - рассказываем в материале.

31 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Емилиан Доростольский жил в IV веке, в городе Доростол, во времена правления императора Юлиана Отступника и повсеместного гонения на христиан.

В Доростол отправили одного из начальников по имени Капитолина – у него было задание отыскать и казнить христиан. Но местные жители уверили, что среди них только язычники. На радостях Капитолина устроил пир для знати. Емилиан тайно исповедовал христианство и был рабом у одного из знатных людей. Когда все ушли на пир, он взял в руки молот, разбил всех идолов в языческом капище и ушел незамеченным.

Видео дня

Обнаружив разгром, язычники схватили первого прохожего и стали его избивать. Емилиан, чтобы спасти невинного, признался, что статуи разрушил он. Христианина потащили на суд, пытали его и в конец концов решили сжечь. Но пламя костра не коснулось мученика, но обожгло его мучителей. Емилиан же помолился и лишь после отошел к Богу. В Константинополе в честь мученика построили церковь, куда перенесли мощи святого.

Святого вспоминают 31 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 18 июля.

Народные приметы на 31 июля

По приметам этого дня судили, какой будет погода осенью и зимой:

какая погода в этот день - такой будет и осень;

пауки наплели много сетей - будет долго сухая погода;

жара в этот день - декабре будет холодно;

на березе пожелтела верхушка - будет ранняя осень, а если начали желтеть нижние листья - то осень наступит поздно;

мухи кусаются - к непогоде;

шишки только на верхушке елки - зима будет поздней.

В народе 31 - праздник Омельяна или Емельяна. По приметам именно в этот день уходит жаркое лето. К этому дню обычно заканчивали жатву и брали небольшой отдых, но не лежали на боку, а все равно чем-то занимались.

31 июля - что сегодня нельзя делать

Есть несколько строгих запретов в этот день:

запрещено ссориться, ругаться, сквернословить - сказанное, сгоряча или специально, или сделанное всегда возвращается;

нельзя отказывать в помощи - следует помочь и человеку, и животному;

запрещено жаловаться на судьбу;

нельзя чревоугодничать - можно потерять достаток, в этот день говорят: "Чем больше живот на Омельяна, тем худее кошелек".

Согласно поверьям, 31 июля не стоит выходить за порог после захода солнца, так как в это время там разгуливает всякая нечисть. Также не следует брать деньги в долг - к финансовым проблемам.

Что можно делать 31 июля

В старые времена традиционно в этот день в полях служили молебен - благословляли будущий урожай.

Этот день следует посвятить работе, а вечером - нужно хорошо выкупаться или попариться в бане, чтобы смыть страдную грязь и запастись здоровьем и силой на год вперед. Наши предки брали с собой в баню веники из стеблей ржи - считалось, что они обладают в этот день целебной силой.

Вас также могут заинтересовать новости: