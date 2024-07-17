Какой церковный праздник отмечают 18 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

18 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мученика Емилиана. В народе день получил название Омельянов. О традициях и приметах 18 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

18 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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18 июля по новому церковному календарю (31 июля - по старому) - день памяти святого мученика Емилиана, погибшего за веру.

Емилиан жил в IV веке, был родом из города Доростол, поэтому и прозвали его Доростольский. Это были времена правления императора Юлиана Отступника - он пожелал восстановить языческий культ и приказал казнить всех христиан.

В Доростол отправили одного из служащих императора - начальника Капитолину - исполнять указ. Но местные жители уверили его, что в городе проживают одни язычники. Тогда на радостях Капитолина устроил пир для знати. Емилиан, который был рабом у одного высокопоставленного человека и тайно исповедовал христианство, дождался, когда все ушли на пир, и молотом разбил всех идолов в языческом капище.

Обнаружив разгром, язычники схватили первого попавшегося и стали его избивать. Емилиан не мог допустить этого и признался. Христианина потащили на суд, пытали его и решили сжечь. Согласно преданию, пламя костра так и не коснулось мученика, но огонь обжег его мучителей. Емилиан же с молитвой на устах сам отошел к Богу. В Константинополе в честь мученика построили церковь, куда перенесли мощи святого.

Церковный праздник 18 июля по старому стилю

18 июля по старому календарному стилю - день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

О чем говорят приметы на 18 июля

По приметам можно определить, какой будет погода осенью и зимой:

каким этот день выдался - такой и осень будет;

пауки плетут много паутины - будет стоять сухая погода;

жара 18 июля - декабрь будет холодным;

на березе пожелтели листья на верхушке - к ранней осени, начали желтеть листья снизу - к поздней;

мухи кусаются - к дождю;

шишки на елке есть только на верхушке - зима будет поздней.

В народном календаре 31 июля - праздник Омельянов день. Считается, что сегодня уходит жаркое лето.

Что нельзя делать 18 июля

18 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия, ругани и ссор, выступает против зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния. Нельзя отказывать в помощи - следует помочь и человеку, и животному.

По народным приметам сегодня запрещается браться за веник, чтобы не вымести из дома деньги и удачу. Также не следует брать деньги в долг - это к финансовым проблемам.

Что можно делать 18 июля

Святому Емилиану молятся ему об избавлении от бед и исцелении от различных болезней.

В старину в этот день традиционно служили молебен в полях - благословляли будущий урожай. День по обычаям следует посвятить работе, а вечером - выкупаться или попариться в бане, считается, что так можно запастись здоровьем на целый год.

18 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

По старому стилю именины празднуют Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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