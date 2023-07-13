Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

14 июля в православной церкви - день памяти двух святых чудотворцев Космы и Дамиана. В народе день прозвали Кузьма и Демьян. Рассказываем, чем известны святые, о чем можно попросить у них и что нельзя делать на церковный праздник, а также народные приметы дня.

14 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Дамиан и Косма жили в III веке в Риме и были родными братьями. Они рано потеряли отца и их воспитывала мать в христианских традициях.

Когда Косма и Дамиан выросли, они стали врачами и получили от Бога чудотворный дар - могли исцелять болезни. Братья бесплатно помогали больным, просили лишь взамен уверовать в Христа, поэтому их прозвали бессребреники Косма и Дамиан.

Видео дня

Когда начались гонения на христиан, римские воины стали разыскивать братьев. Косме и Дамиану удалось укрыться, но, когда вместо них схватили других христиан, они отдали себя в руки власти. Проповедники отказались отречься от веры, а когда императора сразила неведомая болезнь, то исцелили его. Свидетели этого уверовали в Христа, а император отпустил братьев на волю. Но вскоре они были убиты: пожилой учитель-наставник позавидовал их славе, заманил братьев в горы и убил их там.

Святых вспоминают 14 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 1 июля.

Народные приметы на 14 июля

По приметам дня судят, какой будет погода:

появилась желтая листва - будет ранняя осень;

паук спускается - установится теплая погода;

луна красная - будет сильный ветер;

яркие звезды - к дождям и грозам.

Второе название этого дня - Летние Кузьминки. В это время варили малиновое варенье и сушили листья малины, чтобы готовить из них чай от простуды.

14 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя плакать и жаловаться ни жизнь;

не следует делать крупные покупки - будут неудачными;

запрещено завидовать, иначе своих успехов ни в чем не будет.

Главный запрет этого дня касается женщин - им нельзя тяжело работать, в том числе и на огороде, и в саду, а также стирать и убирать. Считается, что если нарушить этот запрет до заката солнца, то весь год придется работать в 2 раза больше прежнего.

Что можно делать 14 июля

В день святых Космы и Дамиана можно попросить у них исцеления от разных болезней. 14 июля также было принято варить малиновое варенье и делать заготовки из крыжовника. Женщины в этот день не работали, а собирались на посиделки и вместе готовили кашу.

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