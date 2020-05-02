Нежный и воздушный бисквит – как приготовить: пошаговый рецепт

Идеальный и пышный бисквит служит основой для тортов или печенья. Лакомиться им можно также и без каких либо добавок.

Бисквит простое на первый взгляд кондитерское изделие, которое имеет множество вариаций. Классический бисквит часто используется как основа для тортов, пирожных и сложного многослойного печенья.

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Бисквитное тесто содержит минимум доступных ингредиентов, которые есть на любой домашней кухне, оно легко взбивается миксером и просто выпекается. Потом с него снимают корочку и пропитывают его ликером или джемом, глазируют, смазывают кремом или прослаивают мармеладом.

Приготовить этот вкусный десерт легко дома. И конечно, торты из домашнего бисквита с домашним кремом получаются очень вкусные.

Классический бисквит

Мука - 1 ст.

яйца – 6 шт.

сахар – 1 ст.

разрыхлитель - 1 ч. л.

сливочное масло (для смазывания формы) - 50 г

крахмал - 1 ч. л.

Для глазури:

Черный шоколад – 100 г

белый шоколад – по вкусу

молоко теплое – 3 ст. л.

Смазываем форму для выпечки. Разогреваем духовку до 180°С.

Отделяем желток от белка. Белки ставим в холодильник. Желтки взбиваем с 0,5 ст. сахара (на водяной бане) до состояния белой массы.

Муку, разрыхлитель, крахмал – просеиваем в одну емкость.

Белки взбиваем в крепкую пену, добавляя в процессе 0,5 ст. сахара.

К желткам постепенно добавляем мучную смесь и частями взбитые белки.

Бисквитное тесто тщательно и аккуратно перемешиваем.

Выливаем готовое тесто в форму и выпекаем при температуре 180°С примерно 20-25 минут. Вынимаем из формы, даем остыть.

Готовим шоколадную глазурь. Измельчаем плитку шоколада и растапливаем на водяной бане (миска с шоколадом не должна касаться воды). Добавляем теплое молоко. Все перемешиваем, доводя до однородного состояния.

Украшаем бисквит шоколадной глазурью из черного шоколада и стружкой белого шоколада.

Пышный бисквит на кефире

Кефир – 0,5 л.

сахар – 2 ст.

мука – 3 ст.

яйца – 2 шт.

сода - 1 ст. л. без горки (погасить уксусом)

масло - 2 ст. л.

В большую миску налить кефир. Затем добавить соду погашенную уксусом, яйца, сахар, муку и сливочное масло. Все взбиваем миксером и в духовку.

Выпекать при температуре 180°С, готовность проверять деревянной шпажкой или спичкой (должны быть сухие).

Этот бисквит можно использую как основу для торта с кремом, спокойно разрезая его на части, ведь он получается довольно высокий. А можно бисквитик есть и так, например, с душистым молоком.

Шоколадный бисквит

Яйца – 6 шт.

сахар – 180 г

мука – 150 г

какао – 30 г

В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром, без разделения на белки и желтки. Сначала на низких оборотах миксера смешать яйца.

Затем всыпать постепенно сахар и увеличить обороты миксера до максимальной и сбить не менее 4-5 минут до получения пышной светлой массы.

В просеянную муку добавить какао, хорошо все размешать венчиком, муку с какао необходимо несколько раз просеять, чтобы насытить их кислородом. В несколько приемов добавить муку с какао во взбитые яйца.

Очень осторожно и аккуратно, но при этом максимально тщательно и не очень долго, замесить бисквитное тесто силиконовой лопаткой, движением снизу вверх, от краев к центру.

Дно и бока формы застелить пергаментной бумагой. Вылить готовое тесто в форму и распределить как можно ровнее.

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Духовку предварительно разогреть до 180°С градусов и выпекать бисквит 25-30 минут. Время выпечки и температуру, нужно приспосабливать к каждой духовке индивидуально. Дверцу духовки нельзя открывать первые 20 минут, чтобы шоколадный бисквит не осел.

После выпечки достать бисквит и проверить готовность с помощью зубочистки.

Готовый горячий бисквит оставить в форме на 15 минуть для охлаждения. Затем аккуратно достать бисквит из формы, снять бумагу для выпечки, переложить на решетку и оставить охлаждаться.

Остывший бисквит накрыть салфеткой или бумажным полотенцем и дать вылежаться при комнатной температуре 8-12 часов, тогда при пропитке сиропом бисквит не будет размокать и крошиться при нарезке.