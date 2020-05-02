Нежный и воздушный бисквит – как приготовить: пошаговый рецепт
Бисквит простое на первый взгляд кондитерское изделие, которое имеет множество вариаций. Классический бисквит часто используется как основа для тортов, пирожных и сложного многослойного печенья.
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Бисквитное тесто содержит минимум доступных ингредиентов, которые есть на любой домашней кухне, оно легко взбивается миксером и просто выпекается. Потом с него снимают корочку и пропитывают его ликером или джемом, глазируют, смазывают кремом или прослаивают мармеладом.
Приготовить этот вкусный десерт легко дома. И конечно, торты из домашнего бисквита с домашним кремом получаются очень вкусные.
Классический бисквит
Мука - 1 ст.
яйца – 6 шт.
сахар – 1 ст.
разрыхлитель - 1 ч. л.
сливочное масло (для смазывания формы) - 50 г
крахмал - 1 ч. л.
Для глазури:
Черный шоколад – 100 г
белый шоколад – по вкусу
молоко теплое – 3 ст. л.
Смазываем форму для выпечки. Разогреваем духовку до 180°С.
Отделяем желток от белка. Белки ставим в холодильник. Желтки взбиваем с 0,5 ст. сахара (на водяной бане) до состояния белой массы.
Муку, разрыхлитель, крахмал – просеиваем в одну емкость.
Белки взбиваем в крепкую пену, добавляя в процессе 0,5 ст. сахара.
К желткам постепенно добавляем мучную смесь и частями взбитые белки.
Бисквитное тесто тщательно и аккуратно перемешиваем.
Выливаем готовое тесто в форму и выпекаем при температуре 180°С примерно 20-25 минут. Вынимаем из формы, даем остыть.
Готовим шоколадную глазурь. Измельчаем плитку шоколада и растапливаем на водяной бане (миска с шоколадом не должна касаться воды). Добавляем теплое молоко. Все перемешиваем, доводя до однородного состояния.
Украшаем бисквит шоколадной глазурью из черного шоколада и стружкой белого шоколада.
Пышный бисквит на кефире
Кефир – 0,5 л.
сахар – 2 ст.
мука – 3 ст.
яйца – 2 шт.
сода - 1 ст. л. без горки (погасить уксусом)
масло - 2 ст. л.
В большую миску налить кефир. Затем добавить соду погашенную уксусом, яйца, сахар, муку и сливочное масло. Все взбиваем миксером и в духовку.
Выпекать при температуре 180°С, готовность проверять деревянной шпажкой или спичкой (должны быть сухие).
Этот бисквит можно использую как основу для торта с кремом, спокойно разрезая его на части, ведь он получается довольно высокий. А можно бисквитик есть и так, например, с душистым молоком.
Шоколадный бисквит
Яйца – 6 шт.
сахар – 180 г
мука – 150 г
какао – 30 г
В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром, без разделения на белки и желтки. Сначала на низких оборотах миксера смешать яйца.
Затем всыпать постепенно сахар и увеличить обороты миксера до максимальной и сбить не менее 4-5 минут до получения пышной светлой массы.
В просеянную муку добавить какао, хорошо все размешать венчиком, муку с какао необходимо несколько раз просеять, чтобы насытить их кислородом. В несколько приемов добавить муку с какао во взбитые яйца.
Очень осторожно и аккуратно, но при этом максимально тщательно и не очень долго, замесить бисквитное тесто силиконовой лопаткой, движением снизу вверх, от краев к центру.
Дно и бока формы застелить пергаментной бумагой. Вылить готовое тесто в форму и распределить как можно ровнее.
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Духовку предварительно разогреть до 180°С градусов и выпекать бисквит 25-30 минут. Время выпечки и температуру, нужно приспосабливать к каждой духовке индивидуально. Дверцу духовки нельзя открывать первые 20 минут, чтобы шоколадный бисквит не осел.
После выпечки достать бисквит и проверить готовность с помощью зубочистки.
Готовый горячий бисквит оставить в форме на 15 минуть для охлаждения. Затем аккуратно достать бисквит из формы, снять бумагу для выпечки, переложить на решетку и оставить охлаждаться.
Остывший бисквит накрыть салфеткой или бумажным полотенцем и дать вылежаться при комнатной температуре 8-12 часов, тогда при пропитке сиропом бисквит не будет размокать и крошиться при нарезке.