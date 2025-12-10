Православный праздник сегодня в народе называют Никонов день.

11 декабря в новом календаре украинской православной церкви - день памяти преподобного Никона Печерского, святого, известного своей мудростью и силой молитвы. В народе эту дату связывают с особыми зимними приметами и семейными обычаями. О них, что сегодня нельзя делать и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - читайте далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

11 декабря (по старому стилю это 24 декабря) православные почитают преподобного Никона Киево-Печерского.

Никон, которого называли Сухим, жил в XI веке. Он был из богатой семьи, но отказался от достатка, раздал свое имущество и стал монахом Киево-Печерского монастыря.

Видео дня

Однажды, во время набега хана Боняка, монах попал в плен. Половец мучил Никона: держал без еды, летом оставлял под палящим солнцем, зимой - на морозе. Монах терпеливо переносил страдания и молился, и как-то сказал мучителю, что Бог приведет его в монастырь. На это лишь посмеялись, а Никон внезапно стал невидим и оказался на богослужении в Лавре.

Спустя годы тот самый половец пришел в монастырь, узнал Никона и сам принял крещение и монашество. Преподобный же прожил до глубокой старости и был похоронен в Ближних пещерах Антония.

Сухим Никона прозвали за истощение во время долгих лишений. Но, несмотря на это, силой духа и усердием в молитве он прославился не меньше, чем чудесами.

***

Кого из святых почитают по новому календарю еще:

преподобного Даниила Столпника;

мученика Миракса Египетского;

мучеников Акепсия и Аифала,

а также преподобного Луку Столпника, иеромонаха.

Какой праздник сегодня церковный в старом календаре

По юлианскому календарю 11 декабря почитают преподобномученика и исповедника Стефана Нового - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Что просят у святого, что можно и чего нельзя делать сегодня

К преподобному Никону обращаются с молитвами о здоровье, защите семьи, благополучии и душевном спокойствии. Женщины в Никонов день просят святого о здоровье детей и достатке в доме, мужчины - о поддержке в работе. Старинная поговорка гласит: "Никон стоит у икон" - то есть, святой слышит каждого, кто просит его о помощи.

В народной традиции день называет Никонов и связан с очищением: сегодня наводят порядок в доме, надевают чистую одежду. Нужно постараться, чтобы в доме было больше света, поэтому издавна принято зажигать много свечей и лампад - это своего рода "призыв" для солнца разогнать тьму и защитить от недоброго.

В церковный праздник 11 декабря, как и в другой день, верующим не следует допускать ругани, сквернословия, злости, зависти и мести. Нельзя отказывать в помощи, лениться. Продолжается Рождественский пост - тем, кто его соблюдает, рекомендуется есть блюда с растительным маслом.

По народным приметам, 11 декабря категорически запрещено ссориться: считается, что те, кто бранится, впускают в дом нечистую силу и лишают себя счастья на целый год. Также не советуют брать в руки острые предметы, выносить что-либо из дома или отдавать - вместе с вещами может уйти достаток.

Приметы на 11 декабря

Приметы этого дня могут рассказать, какой будет погода в ближайшие дни и будущий урожай:

на улице плюсовая температура - скоро начнутся заморозки;

ночью выпал снег - пролежит долго;

день холодный, но сухой - к засушливому и жаркому лету;

ветер с юга - будет оттепель.

Наблюдают также за птицами и животными: если птицы летают низко, то погода испортится, а если несколько белок забрались в одно дупло - через день начнутся метели.

Вас также могут заинтересовать новости: