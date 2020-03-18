Пять простых рецептов вкусных блюд, которые сможет приготовить каждый

Простые рецепты для всех "некулинаров", которые вынуждены сидеть дома из-за карантина.

В условиях карантина, когда многие украинцы вынуждены отсиживаться дома, наверняка у многих возникает вопрос, как же накормить семью. Чтобы было полезно, вкусно и разнообразно. Или может вас просто потянуло в кулинарию от нечего делать, ведь свободного времени стало больше. А может вы не знаете куда деть те мешки гречки, которые вы недавно принесли из супермаркета? В любом случае, УНИАН поможет вам. Мы подготовили для вас 5 простых рецептов, с которыми справится любой кулинар - будь вы айтишник на карантине, пиарщик или офис-менеджер, работающий удаленно.

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Пицца

Всеми любимая, ароматная, сочная. Куда же без нее! Тем более, если вы привыкли у себя в офисе перекусывать пиццей, то ее отсутствие и резкая смена обстановки может сказаться на вашем желудке. Он непременно будет требовать продолжения банкета.

Итак, приготовить пиццу дома очень просто. Тесто, конечно, тоже можно самостоятельно замесить, но не будем усложнять. К счастью, бабушки не любят готовое магазинное тесто, поэтому в супермаркетах его осталось много. Смело шагайте в ближайший магазин. Самое лучшее тесто для домашней пиццы - слоеное бездрожжевое. Еще один вариант - уже готовая замороженная основа для пиццы. Если найдете такую - вы спасены. Великолепный обед вам гарантирован.

С тестом разобрались. Далее начинка. В нее может идти все, что есть в холодильнике. колбаса, отварное мясо, соленые огурчики, грибочки, помидоры, консервированные ананасы, кукуруза в банках, лук, кетчуп, сыр, майонез и даже вареные яйца.

Если у вас уже готовая основа, то просто смажьте ее соусом и выложите начинку. Если вы купили тесто в пластинах, то его нужно предварительно разморозить и раскатать.

Для классической пиццы с грибами вам понадобится:

Для соуса

Кетчуп или томатная паста - 2 ст.л

Вода - 100 мл

Чеснок по вкусу

Соль по вкусу

Базилик по желанию

Начинка:

Сыр (любой)

Ветчина или копченая колбаса

Шампиньоны

Перец болгарский

Лук репчатый

Оливки

Орегано

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На растительном масле обжарить мелко нарезанный чеснок, добавить пасту и влить воду. Посолить по вкусу, добавить базилик. Тушить около 5 минут.

Основу пиццы смазать получившимся соусом. Слоями выложить начинку: нарезанный тонкими полукольцами лук, затем ветчину, оливки кружочками, болгарский перец, грибы, сверху посыпать тертым сыром. Края теста можно смазать растильным маслом. Выпекать на противне с пергаментом около 20-25 минут при 200 градусах.

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Школы и садики закрыты на карантин, а значит дети дома. И они хотят кушать. Приготовьте для них ленивые вареники. Это быстро, просто (справится даже папа) и, как правило, детки с удовольствием кушают творог в таком виде. Отличный вариант для всех.

Ленивые вареники

творог - 250 г

яйца - 1 шт.

мука - 3 ст.л

масло сливочное - 1 ст.л

сахар - 2 ч.л

соль - щепотка

Творог перетереть (если вы папа голодных детей и не знаете как это делать, спросите у мамы:) Немного взбить яйцо, добавить в него растопленное сливочное мало, сахар и соль. Добавить творог и хорошо размять. Добавить в творожную массу немного муки, чтобы руки не клеились к тесту. Стол присыпать мукой и выложить на него творожную массу. Скатать ее колбаской и нарезать на кусочки. Подготовленные вареники бросить в кипящую воду и варить до тех пор, пока они не всплывут.

Готовые вареники подавать со сметаной, сгущенкой, медом или вареньем.

Спагетти с курицей

Спагетти - 500 г

Филе куриное - 1 штука

Масло растительное

Соль - по вкусу

Перец черный молотый

Соус томатный, томатная паста или кетчуп

Вода - 50 мл

Сыр - 100 г

Спагетти сварить до состояния "аль денте" и слить с них воду. Пока варятся спагетти, нарезать куриное филе на кусочки, посолить и обжарить на растительном масле до золотистости. Добавить к курице томатный соус и немного воды. Посолить и поперчить по вкусу. Немного потушить и всыпать в соус спагетти. На среднем огне довести до кипения и потушить несколько минут до испарения жидкости. Готовое блюдо щедро посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и оставить, чтобы сыр немного расплавился.

Ленивые хачапури

Это блюдо готовится за 10 минут. Оно вкусное и в горячем, и в холодном виде. Станет отличным перекусом, пока вы работаете из дома.

Сыр твердый - 200 г

Лук зеленый - 2 пучка

Сметана - 200 г

Яйца - 2 шт.

Мука - 5 ст. л

Сода - 0,5 ч. л

Соль

Масло растительное

Сыр натереть на терке, лук мелко нарезать. Смешать яйца, сыр, сметану и зеленый лук. Добавить соду, посолить по вкусу. Добавить просеянную муку и хорошо перемешать. Сырные лепешки жарить на растительном масле около 4-5 минут с одной стороны, и минуты 2-3 с другой.

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И, наконец, королева бала - гречка!

Исходя их последних событий, гречка теперь есть в каждом доме. Просто отварить ее может любой человек у нас в стране. Но из этой крупы готовят даже запеканки. Предлагаем вам рецепт одной из них.

Запеканка из гречки с фаршем

гречневая - 1 стакан

вода - 1,5-2 стакана

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

соль, чёрный молотый перец

яйцо - 2 шт.

сыр твёрдый - 100 г

фарш мясной - 300 г

растительное масло

Гречневую крупу засыпать в кипящую воду и отварить до готовности около 20 минут. Гречка должна стать рассыпчатой, но плотной. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном масле до мягкости. Обжаренные овощи смешать с фаршем, посолить и поперчить по вкусу. В горшочки (или одну большую форму) выложить слой гречки, затем фарш и опять гречку. Сыр натереть на мелкой терке, смешать их с яйцами и залить этой смесью каждую порцию. Отправить в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.