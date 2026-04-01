Трамп проигрывает войну в Иране, не достигнув ни одной цели, – FP

Несмотря на военные удары, США не достигли ключевых целей, а последствия сказываются на всем мире.

После месяца конфликта между США и Ираном все больше признаков свидетельствует о том, что администрация Дональда Трампа сталкивается с серьезными трудностями в достижении своих стратегических целей, пишет Foreign Policy.

Согласно опросу Pew Research, 61% американцев не одобряют действия президента в отношении войны, тогда как поддерживают их лишь 37%. При этом мнения резко разделились: большинство республиканцев поддерживают курс Белого дома, тогда как среди демократов поддержка минимальна.

В то же время в военном плане США вместе с Израилем нанесли Ирану значительные потери. Были ликвидированы ключевые военные и политические деятели, ослаблены ракетные возможности и частично разрушена военная инфраструктура. Под удар попали также союзники Тегерана, в частности группировка "Хезболла".

Видео дня

Однако, несмотря на эти успехи, Иран сохранил контроль над ситуацией и способность сопротивляться. Режим не только выжил, но и продолжает атаковать Израиль и союзников США, а также привлек новых игроков к конфликту – в частности, йеменских хуситов.

Одним из ключевых факторов стала экономика. Из-за частичной блокировки Ормузского пролива резко выросли цены на нефть, газ и авиационное топливо. Это повлекло за собой глобальные риски – от энергетической нестабильности до возможных кризисов в производстве чипов и продовольствия.

Кроме того, война ослабила международные позиции США. Вашингтон фактически остался с ограниченной поддержкой союзников, в то время как критика со стороны других стран растет. По данным международных опросов, больше респондентов обвиняют в конфликте именно США и Израиль, чем Иран.

Противники США потирают руки

Парадоксально, но конфликт также принес выгоду соперникам США. Ослабление санкций позволило Ирану увеличить доходы от нефти, а Россия получает дополнительные прибыли на фоне роста цен на энергоносители.

В самих Соединенных Штатах война вызывает все больше споров. В Конгрессе растет скептицизм по поводу дальнейшего финансирования операции, которая может стоить еще сотни миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что главной проблемой стали завышенные ожидания Вашингтона. Первоначальные цели – смена режима в Иране, полное уничтожение его ракетной программы и прекращение влияния в регионе – пока остаются недостигнутыми.

"Трамп давно выступает против дорогостоящих, затяжных войн на Ближнем Востоке. Вполне вероятно, что он неправильно оценил природу иранского режима, а также то, как его размеры и география существенно отличают его от Венесуэлы, страны, лидера которой Соединенные Штаты захватили в ходе одной ночной операции", – пишет журнал.

На этом фоне даже частичные успехи США не меняют общей картины. Журналисты констатируют, что Иран сохранил управляемость, способность к восстановлению и рычаги влияния на мировую экономику.

Война в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что США удалось сменить власть в Иране, а также добавил, что Тегеран не будет иметь ядерного оружия. На вопрос, сколько еще продлится военная операция США против Ирана, Трамп ответил, что "думает, что за 2-3 недели".

Также стало известно, что брокер министра войны США Пита Хегсета пытался осуществить многомиллионные инвестиции в оборонные компании за несколько недель до начала американо-израильской операции против Ирана.

