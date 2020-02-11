Масленица 2020: традиции, история праздника, дата Масленицы в 2020

Начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Масленицу в Украине надо встречать с блинами.

Масленица – яркий, раздольный, веселый древний славянский народный праздник, который наступает в конце зимы. Масленица посвящена пробуждению от зимней спячки, смотринам, сватовству, весеннему солнышку и отмечается в момент встречи зимы с весной.

Ежегодно ее празднуют в разное время. Дата Масленицы зависит от Пасхи, которую в этом году будут праздновать 19 апреля.

Масленица 2020: дата

Масленица 2020 в Украине начинается 24 февраля, и продлиться целую неделю, до 1 марта. При этом у данного праздника нет фиксированной даты. Это связано с тем, что время праздника зависит от даты Воскресения Христова.

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Масленицу принято отмечать за неделю до Великого поста, который начинается за 7 недель до Пасхи. В этом году православная Пасха выпала на 19 апреля, а Великий пост начинается 2 марта.

История Масленицы

Наши предки отмечали Масленицу очень давно. Это языческий праздник и он символизирующий поклонение Солнцу. Было время, когда он совпадал с днем весеннего равноденствия.

Когда пришло христианство, то церковь сохранила старый обычай встречи весны, но приурочила его к началу Великого поста. Масленичную неделю также называют сырной неделей или мясопустной седмицей.

Это связано с тем, что мясо в этот период есть уже нельзя, а сыр, яйца и молоко – можно. При этом именно из этих продуктов разрешено готовить блюда на Масленицу.

Масленица 2020 в Украине: традиции праздника

Главным символом Масленицы являются блины, которые символизируют солнце. На блины обычно приглашают гостей и сами ходят в гости. Блины начиняют различными начинками. По традиции самый первый блин отдавался бедным. Таким образом, люди поминали умерших родственников.

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Еще одним обязательным атрибутом праздника является чучело. Считается, что сжигая его в последний день праздничной недели, люди прогоняют зиму.

Поскольку Масленицу празднуют неделю, то каждый день имеет свое название:

понедельник – встреча;

вторник – заигрывание;

среда – лакомка;

четверг – разгуляй;

пятница – тещины вечерки;

суббота – золовкины посиделки;

воскресенье – Большое Прощеное воскресенье.

Кроме блинов на Масленицу также готовят оладьи, пироги, вареники, сырники, пампушки, булочки и другую выпечку. А в последний день Масленицы Прощеное воскресенье главное блюдо на столе – это яичница.

Масленица – это один из самых любимых в народе, долгожданных и продолжительных праздников. Она знаменита шумными гуляниями, сытными застольями, играми, песнями, катаниями с ледяных горок на санях, прыжками через костер и сжиганием символического соломенного чучела зимы. Люди издавна верили, как погуляешь на Масленицу, так и год пройдет. А потому праздник старались провести весело, щедро, раздольно, с широкой душой и богатыми угощениями.

Масленица 2020: видео