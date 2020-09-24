Скорпионы - сильные и целеустремленные люди. Они часто добиваются успеха в карьере, но бывают несчастны в любви.

Представители знака Зодиака Скорпион – это сильные и уверенные в себе личности с твёрдой волей и большим запасом энергии. Это достаточно упрямые люди, они уверены в своей правоте и своих идеалах. Скорпионы умны, всесторонне развиты и амбициозны. В погоне за успехом, лидерством и властью они часто забывают о своем личном счастье. Постоянно скрывают свои эмоции и настоящие намерения, не любят обнажать душу, не приветствуют сентиментальность и инфантильность. Негативные качества представителей знака – обидчивость, мстительность, жесткость, упрямство. Скорпион – непростой человек, но сблизившись с ним вы получите преданного друга и любящую вторую половинку.

Любовная совместимость Скорпионов

И мужчины, и женщины знака Скорпион достаточно сдержанные в своих эмоциях. Свои чувства они доказывают не словами, а делами. В отношениях Скорпионы обладают решимостью. Они часто делают первый шаг. Имеют хорошую интуицию, отлично разбираются в людях. Избранников Скорпиона очаровывает его острый ум, обаяние, целеустремленность и таинственная натура. Редко можно понять, что у него на уме и к какой цели он идёт, а сам он этого не расскажет. Установив доверие со второй половинкой, Скорпионы показывают свою романтическую и любящую сторону.

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Хорошая совместимость у Скорпиона с Раком, Девой, Рыбой, Козерогом. Рак и Скорпион имеют похожие ценности: верность, преданность, защита и крепкая семья. Эти двое смогут образовать надежную пару на всю жизнь. Дева и Скорпион прекрасно дополняют друг друга – первый знак обладает спокойствием и рассудительностью, второй – настойчивостью и лидерскими качествами. Союз «Скорпион-Дева» - это пример правила притягивающихся противоположностей. Рыбы также являются хорошей парой для Скорпиона. В своем партнере они находят помощника и защитника, с которым им будет спокойно. Высокая совместимость у Скорпиона с Козерогом. Эти сильные и целеустремленные характеры создадут очень крепкий брак.

Низкая совместимость у Скорпиона с Водолеем и Близнецами. Эти легкомысленные и свободолюбивые партнеры плохо подходят ищущему стабильности Скорпиону.

Дружба Скорпионов

Скорпион – надежный товарищ. На него всегда можно положиться. Он не очень любит шуметь и веселиться, слабо проявляет эмоции. Зато в трудный момент он всегда примчится к вам на помощь. При общении со Скорпионом может показаться, что у него совсем нет чувств. На самом деле под панцирем у него бурлит океан эмоций, но открывает он их лишь самым близким друзьям. Скорпион показывает себя как добрый человек и хороший друг. Только не вздумайте обидеть и предать его – представители этого знака мстят очень больно. Высокая совместимость в дружбе у Скорпионов с Тельцами, Раками, Девами, Козерогами, Рыбами, Скорпионами.

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Скорпионы в работе и бизнесе

Это самый целеустремленный знак зодиака. Эти люди уверенно и упорно идут к своей цели. Они очень ответственные и порядочные работники, к заданию относятся максимально серьёзно. Демонстрируют превосходный результат. Стремятся к руководящей должности. Скорпион – очень строгий и требовательный начальник, он ставит четкие задачи и пристально следит за их выполнением. Требует от подчиненных высокой квалификации и профессионализма. Скорпион не плетет интриги на работе, не сплетничает и не строит коварные планы. Он честно и упорно делает свое дело. Часто они выбирают одну профессию на всю жизнь. Скорпионы хорошо показывают себя в таких профессиях: математик, полицейский, военный, медик, инженер, строитель, финансист, юрист, педагог. Они не любят однообразную монотонную работу.

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Автор: Екатерина Пулатова