Рекомендации календаря помогут выбрать наилучший период для проведения осенних работ в поле и в саду.

Сентябрь – время, когда садоводы и огородники собирают урожай большинства культур и делают заготовки на зиму.

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Однако первый месяц осени не только период сбора урожая, это еще и подготовка к будущему. Так, в сентябре в саду следует обрезать плодовые деревья и кустарники. Весь месяц также можно высаживать саженцы с закрытой корневой системой, а в конце – с открытой. Кроме того, в это время вносят фосфорные и калийные удобрения.

В целом от выполненных садово-огородных дел в первый осенний месяц зависит урожай следующего года. Планируя какие-либо работы, многие огородники и садоводы обращают внимания на фазы Луны и то, в каких знаках Зодиака находится ночное светило в конкретный день.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2020 года, составленный астрологами, расскажет о наиболее благоприятных днях месяца для посадки растений и ухода за ними и подскажет, в какие дни не рекомендуется заниматься работами на земле.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2020 по дням

1 сентября – стоит заготавливать семена, варенье и соленья, а также срезать цветы в букеты. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

2 сентября (полнолуние) – не рекомендуются посевы и посадки.

3 сентября - следует заниматься посадкой луковичных, прививкой деревьев и ягодных кустов, заготовкой варенья и солений. Удачное время для культивации, полива и внесения удобрений.

4 сентября – не рекомендуются посевы и пересадки. Стоит проводить уничтожение вредителей, прополку и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушку овощей и фруктов.

5 сентября – как и в предыдущий день, не рекомендуются посевы и пересадки. Зато удачное время для сбора урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушки овощей и фруктов.

6 сентября – можно сажать озимый чеснок, лук. Заготовленные в это время фрукты, ягоды и овощи, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.

7 сентября – рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Хорошее время для подстригания деревьев и кустарников, а также заготовки фруктов, ягод, овощей и грибов.

8 сентября – стоит проводить те же самые работы, что и днем ранее.

9 сентября – неудачный день для посадки и пересадки травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

10 сентября – как и в предыдущий день, не рекомендуются посевы и посадки. Зато эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование.

11 сентября – рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, требующих особо эффективной сушки. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удачными получаются в это время консервы и соленья.

12 сентября – как и днем ранее, рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав. Удаются в это время консервы и соленья.

13 сентября – подходящее время для заготовки зелени и лекарственных трав. В эти дни собирают все, что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.

14 сентября – неудачный день для посева и пересадки садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов, особенно уборка картофеля. Отличный момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

15 сентября – рекомендовано проводить все те работы, что и днем ранее.

16 сентября – неудачный день для посева и пересадки. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев.

17 сентября (новолуние) – нельзя проводить посевы и посадки.

18 сентября – рекомендуется закладка клубней и семян на хранение, а также посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезки цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.

19 сентября – как и днем ранее, рекомендуется закладка клубней и семян на хранение, а также посадка косточковых фруктовых деревьев.

20 сентября – не следует размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективные прививки, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.

21 сентября – рекомендовано проводить те же работы, что и днем ранее.

22 сентября – в этот день лучше всего заниматься сбором овощей, фруктов, ягод и семян, срезанием цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.

23 сентября – хорошее время для сбора овощей, фруктов, ягод и семян, срезки цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов, а посаженные домашние цветы быстрее расцветают.

24 сентября – можно сажать грушевые и сливовые деревья, крыжовник, смородину. Также приветствуется рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

25 сентября – рекомендовано проводить все работы, что и днем ранее.

26 сентября – не лучшее время для посевов и пересадок. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

27 сентября – не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.

28 сентября – как и в предыдущий день, не стоит заниматься посевами и пересадками.

29 сентября – удачный день для заготовки семян, срезки цветов в букеты. Заготовка варенья и солений. Отличное время для культивации и внесения удобрений.

30 сентября – можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты, а также делать варенье и соленья. Хорошее время для культивации и внесения удобрений.

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Автор: Алина Вишневская