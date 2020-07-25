Для четырех знаков Зодиака август станет новым стартом - прогноз астрологов

Для некоторых знаков Зодиака наступает невероятно благоприятный и удачный период.

Mногие зодиакальные представители боятся выходить на стартовую линию и проделывать весь путь заново.

Hо гороскоп укажет на 4 знака Зодиака, для которых август станет новым стартом и принесет массу бонусов. Об этом пишет SlovoFraza.

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Близнецы

Это невероятно благоприятный и удачный для вас период, когда получится достигнуть потрясающих результатов. Ставьте перед собою разнообразные новые цели и беритесь за крупный проект. У вас хватит энергии, чтобы параллельно развивать несколько программ, поэтому просто переключайтесь между задачами.

Рак

Если выйдете из зоны комфорта и попробуете что-то кардинально новое (на что раньше не могли решиться), то обязательно добьетесь успеха! Hе открывайте пока близким своего плана, потому что они не готовы к вашим трансформациям.

Дева

Август идеально подходит для того, чтобы Дева вышла на новый уровень в профессиональной среде. Именно сейчас вы открыты для всего нового, готовы рисковать и экспериментировать. Hе бойтесь начинать с самого начала в новой сфере, потому что Дева получит бесценный опыт, который позволит выйти на совершенно новый уровень в качестве специалиста. Дева станет востребованным сотрудником и даже сможет претендовать на руководящую должность.

Скорпион

Новый старт коснется не только карьеры, где вы проявите себя просто блестяще, но и личной жизни. У одиноких Скорпионов это шанс встретить родственную душу и завязать отношения. А вот семейные зодиакальные представители пересмотрят свое отношение ко второй половинке и начнут вносить больше стараний в развитие отношений.

Ранее популярный астролог Тамара Глоба предсказала большую белую полосу в жизни представителей трех знаков Зодиака.

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