Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе — астролог

Среди счастливчиков недели — три знака Зодиака.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю, 9-15 марта, для всех знаков Зодиака.

При этом он рассказал, кого из представителей зодиакальных созвездий ждет крайне удачный период, пишет SlovoFraza.

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Дева

Это — прекрасный период для того, чтобы укрепить свое положение в финансовой и деловой сферах, поэтому стоит поменьше доверять окружающим и сфокусироваться на самых важных делах, не откладывая их на потом. В любви Девам тоже повезет, особенно тем, кто пока одиноки. Они смогут встретить вторую половинку, познакомиться с кем-то очень приятным. Это будет прекрасное время для романтики, флирта, знакомств.

Скорпион

У Скорпионов начинается время радости и успеха. Большой прогресс в финансовых делах ждет тех, кто по воле долга занимается помощью людям. В любви Скорпионов ожидает невероятная удача. Это будет период, в который можно преуспеть как в поисках второй половинки, так и в укреплении уже существующих отношений.

Рыбы

Особенно позитивными днями могут считаться в четверг, пятница и суббота. Именно в эти дни настроение звезд окажется самым благоприятным и созидательным. Особенно это коснется любви. Можно признаваться в чувствах, заниматься совместными делами, знакомиться и флиртовать.