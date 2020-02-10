Астрологи назвали три знака Зодиака - главных везунчика весны
Астрологи назвали знаки Зодиака которым особенно повезёт весной 2020 года.
Об этом пишет slovofraza.
Скорпион
Вы редко чувствуете себя истинными счастливчиками, но теперь внимание Фортуны к вашей персоне будет максимальным. Настало время для того, чтобы зарабатывать по-настоящему много и по-настоящему стабильно – это ваш шанс.
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Овен
Вы любите трудиться и действительно усердные люди - настало время зарабатывать не только пропорционально приложенным усилиям, но даже сверх того. Когда удача вступит в свою самую активную фазу, у вас в распоряжении появится действительно много наличных средств. Спешите воспользоваться этими деньгами правильно и не стремитесь к чрезмерному риску – он тоже должен быть оправданным и последовательным.
Козерог
Денежная удача будет на вашей стороне и вы сможете насладиться тем, как хорошо всё получается. Главное, что вы подготовили базу и ментально готовы к тому, что удача вас действительно настигнет — это принципиальный момент. Быть может, вам даже не нужно будет особенно-то стараться — вы можете выиграть деньги в лотерею или в азартные игры. С другой стороны, не нужно уповать на то, что деньги принесут вам домой – всё-таки в жизни всё устроено иначе.