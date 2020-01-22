Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака сегодня неожиданно повезет

По словам астрологов, немногим звезды обещают успех в этот день, однако трем знакам обязательно повезет.

Среда - день, посвященный Меркурию, покровителю торговли и путешествий. 21 января трем знакам улыбнется удача, причем совершенно неожиданно.

По мнению астрологов, убывающая Луна в Козероге влияет на знаки не самым вдохновляющим образом. В этот период многие чувствуют вялость, усталость и упадок сил. А между тем, посвященная Меркурию среда располагает к бурной активности в отрасли бизнеса. Немногим звезды обещают успех в этот день, однако трем знакам обязательно повезет, пишет НВ.

Гороскоп на сегодня: Лев

Ваши организаторские способности, а также умение вдохновлять и мотивировать сотрудников послужат отличную службу. Сегодня вам удастся найти выход из кризиса, который начался давно. Вскоре ожидайте большую прибыль.

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Гороскоп на сегодня: Водолей

Сегодня повезет Водолеям, которые работают с аналитикой и финансами. Ваше трудолюбие и высокие интеллектуальные способности помогут выполнить работу, за которую не отваживались взяться коллеги. И руководство обязательно отметит такого ценного сотрудника.

Гороскоп на сегодня: Дева

22 января Девы, которые заняты в гостинично-ресторанном бизнесе, будут на высоте. Вы сможете отыскать решение, которое оптимизирует работу на предприятии и поможет увеличить доход. Не скромничайте, презентуйте результат своего труда начальству, и вы непременно получите поощрение.

Напомним, по мнению астрологов, на этой неделе, 20-26 января, убывающая Луна обязывает закрыть старые долги и закончить начатые дела. Также они не советуют не торопиться с новыми инициативами.