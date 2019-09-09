цей матеріал доступний українською

Астролог назвал лучший день в сентябре 2019

14:18, 09 сентября 2019
Астрология
125 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом он рассказал в комментарии "Главреду". "Именно 18 сентября – самый лучший день в месяце, чтобы начать важное дело. Нужно отметить его как самый позитивный и классный день в сентябре, который будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус". В этот день можно словить попутный ветер, волну удачи и дальше двигаться вместе с ней", - заявил Росс.

Читайте такжеПять знаков Зодиака ждет головокружительный успех до конца 2019 - прогноз астролога

По его словам, люди, которые встретятся в этот день, встретятся неслучайно – они, скорее всего, окажутся связанными в будущем построением карьеры или реализацией общей цели. Потому благоприятно именно с 18 сентября выходить на новое место работы.

"Кроме того, Сатурн будет пребывать в благоприятном положении – он начнет директное движение 18 сентября. Поэтому может быть успех в карьере, в построении новых стратегий, постановке новых задач и целей, реализации амбиций и достижении поставленных задач. Именно Сатурн связан с карьерой и профессиональной деятельностью, делопроизводством и важными достижениями", - объяснил он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #астролог#Гороскоп