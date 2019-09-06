Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых ждет настоящее счастье до конца 2019 года

Среди счастливчиков - Дева, Рак, Телец, Близнецы и Стрелец.

Астрологи говорят, что до конца текущего года пять знаков Зодиака ждет огромное счастье. Их надежды оправдаются, а дела завершатся отличными результатами.

О каких знаках идет речь, говорится в материале Joinfo.ua.

Дева

Минувший год для этого знака можно назвать удовлетворительным только с большой натяжкой. Зато 2019-й открыл перед Девами новые перспективы. Возможно, они сразу их даже и не разглядели, и лишь в течение всех этих месяцев начали замечать, что можно надеяться на лучшее. Звезды советуют выйти, наконец, из той оболочки, в которую вы загнали себя сами, и, не боясь, начать действовать. Успех обеспечен, если вы перестанете озираться назад и давить на тормоза под воздействием негативных эмоций, вызванных прошлыми неудачами.

Подумайте о том, что вы можете сделать для изменения жизни к лучшему и начните осуществлять свои планы. Даже в том случае, если они кажутся вам нереальными, звезды помогут вам преодолеть все возможные трудности.

Рак

В последние месяцы вы прекратили отношения с некоторыми из тех людей, которые казались вам незаменимыми. Причин для этого было достаточно: кто-то не оправдал ваши надежды, а кто-то и вовсе предал. Не огорчайтесь. Им найдется отличная замена. Звезды готовят вам немало интересных встреч.

Если вы еще не познакомились с человеком, с которым можно связать свою жизнь, то до конца года это обязательно произойдет. Не замыкайтесь в себе, больше общайтесь, бывайте в тех местах, где будут проходить мероприятия, соответствующие вашим интересам. Вы стоите на пороге удивительных перемен. Сосредоточьтесь на своем будущем и не пытайтесь вернуть прошлое, тем более что его нельзя назвать полностью счастливым.

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Телец

Представителям этого знака рекомендуется отпустить гнев и обиды, которые скопились за последнее время. Только в таком случае их ожидает настоящее счастье. Тем, кому удастся это сделать, улыбнется удача. Вы испытаете состояние внутреннего спокойствия, которого уже давно не испытывали.

В профессиональной сфере Тельцов ждут хорошие перемены. Возможно повышение по службе, увеличение заработной платы. При этом вам не придется работать за себя и за того парня. Руководство оценит ваши достижения и вознаградит вас за труды. Единственное, чего вам не следует делать, так это пасовать перед трудностями.

Близнецы

Вы слишком сильно беспокоитесь о своей внешности и о том, какой жизненный путь выбрать на ближайшее будущее. Расслабьтесь. Вы прекрасно выглядите, а жизнь сама подскажет, куда двигаться дальше и на какую сферу обратить пристальное внимание. Найдите время для отдыха, и вы почувствуете гармонию.

Близнецы, которые перестанут беспокоиться по пустякам, смогут стать гораздо счастливее до конца этого года. В результате они и сами зададутся вопросом о том, почему и из-за чего переживали все это время.

Стрелец

Представителей этого знака ждут удивительные события. Происходящее невероятно вас обрадует. Дела, которые не удавалось завершить на протяжении длительного времени, разрешаться, словно сами собой.

Жизнь обретет для вас новый смысл. В глазах окружающих вы станете новым, еще более положительным человеком. Вы и сами перестанете себя узнавать, так как жизнь потечет в новом русле. Звезды вам рекомендуют не убегать от перемен, которые могут показаться вам слишком хорошими, чтобы быть реальностью. Чтобы не упустить свои шансы, Стрельцам также следует не поддаваться негативным эмоциям и тщательно обдумывать свои действия.

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