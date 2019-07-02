Солнечное затмение: когда и где смотреть, что можно и нельзя делать

Лучше всего солнечное затмение 2019 будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана.

Сегодня, 2 июля, произойдет полное солнечное затмение, которое может, по словам астрологов, повлиять на ход некоторых событий. Затмение 2 июля украинцы наблюдать своими глазами не смогут.

УНИАН выяснил, как это затмение может повлиять на человека и знаки Зодиака, и чего в этот день категорически делать нельзя, и что, наоборот, нужно предпринять.

Время солнечного затмения 2 июля 2019 и где смотреть

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. На территории Украины же наблюдать его не удастся.

Затмение будет длиться 4 минуты 33 секунды, а максимальная фаза начнется в 22:23 по Киеву.

Сегодняшнее затмение продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогут наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также некоторых регионов Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.

Солнечные затмения в 2019 году

В течение 2019 года ожидается пять затмений. В частности, три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все затмения, кроме полного, доступны для наблюдений со стороны Украины.

Солнечное затмение 2019: что можно и нельзя делать

2 июля и три дня после не рекомендуется начинать новые проекты, поскольку, по их мнению, будет сложно трезво оценить ситуацию. При этом затмение Солнца считается отличным временем для того, чтобы проанализировать свои мысли и составить новый план действий на будущее.

Также астрологи утверждают, что все, что начинается в день затмения, почти невозможно изменить. Именно поэтому не рекомендуется ввязываться в долгосрочные проекты - брать кредиты, вступать в брак и так далее. Ведь если что-то пойдет не так, будет крайне сложно снять этот груз.

Время благоприятно для того, чтобы отказаться от вредных привычек и внести в свою жизнь новые полезные элементы - например, правильное питание, занятия спортом, и так далее. Считается, что привычки, внедренные в этот период, сохранят свою стойкость на долгие годы.

Какое влияние окажет солнечное затмение 2019 на знаки Зодиака

Астрологи предупреждают, что энергия затмения достаточно дисгармонична, формируется оппозиция Солнца и Луны в Раке с Сатурном. В то же время, формируется гармоничный аспект с Нептуном в Рыбах. Благоприятное окно возможностей в период июльского затмения открывается для таких знаков, как Близнецы, Рак, Дева, Весы и Рыбы.

В это время можно смело решиться на давно задуманную смену профессии получить повышение или найти новую любовь. Стрельцам в этот период следует быть особенно осторожными в финансовых вопросах, Водолеям – уделить внимание своему здоровью. Овнов могут ждать внезапные события, которые затронут членов семьи и родственников. Для Львов наступает хорошее время, чтобы ненадолго уединиться и уделить внимание своему духовному росту.

Как прогнозируют астрологи, многим знакам Зодиака предоставится шанс изменить жизнь к лучшему, просунуться по карьерной лестнице, улучшить отношения, сделать что-то важное дома. Некоторым людям придется в этот период отказаться от ненужных людей и вещей, чтобы достичь желаемого.