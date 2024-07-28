Зарядные станции нужно выбирать, отталкиваясь от потребностей и финансовых возможностей.

Во время длительных отключений света возникает множество проблем и неудобств. Чтобы в доме работали основные приборы, нужно приобретать генератор или зарядную станцию. Самые известные марки EcoFlow и Bluetti весьма дорогие, но существует много более дешевых альтернатив. Какая вам подойдет зарядная станция для дома – расскажем в материале.

Зарядная станция Fossibot F3600

Если вам нужна зарядная станция 3 кВт и выше, то это хороший выбор для вас. Эта модель с емкостью аккумулятора 3 840 Вт/ч и мощностью 3600 Вт является мощным и универсальным решением, чтобы обеспечить надежное энергопитание в условиях частых отключений света. Ею можно запитывать и заряжать практически все устройства: электромобили, телевизоры и холодильники.

К ней получится одновременно подключить различные приборы для кухни, компьютерные устройства и оборудование для света в доме. К примеру, зарядная станция для холодильника на 200 Вт сможет обеспечить его работу еще более 18 часов, после того, как отключили свет.

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Цена устройства стартует от 90 тысяч гривень, что значительно дешевле, чем зарядная станция Bluetti с подобными характеристиками. Одним из основных преимуществ F3600 является сверхбыстрая зарядка: 3 ч от сети, которая имеет мощность 1500 Вт. Все это позволяет сказать, что эта портативная зарядная станция для дома одна из лучших по соотношению цена/качество.

Портативная зарядная станция Houny HY-1500

У данного устройства имеется аккумулятор, емкость которого 1,5 кВт/ч и ее мощность 2 Квт. Пожалуй, это лучшая зарядная станция для дома - 2 кВт мощности за такую сумму будет найти весьма сложно. Она сможет потянуть практически все, что есть в частных домах: он насоса и котла до холодильника и стиралки.

К примеру, на такой станции могут работать холодильник, роутер и большой телевизор могут работать до 12 часов. При зарядке ноутбука, это время сократится на пару часов.

Стоит она около 40 тысяч гривень, но это значительно дешевле, чем подобная по характеристикам зарядная станция EcoFlow. Вес прибора составляет - 19,5 кг, а цикл ее полной зарядки около 9 часов.

Станция 2Е 1200W

Это устройство - отличная зарядная станция для квартиры, которая имеет мощность 1,2 кВт и емкостью батареи на 1080 Вт/ч. К ней можно одновременно подключить приборы типа чайника, микроволновки, телевизора и компьютера. К примеру, на мощном ноутбуке можно будет работать более 20 часов.

Ее цена стартует от 30 тысяч гривень. Весит станция немало – почти 12 килограмм, а полностью заряжается за 3-4 часа.

GYS Power Pack 520

Еще одна неплохая портативная зарядная станция для квартиры с мощностью 500 Вт и емкостью аккумулятора 518 Вт/ч. Может легко "протянуть" более 5 часов телевизор или газовый котел, а ноутбук можно зарядить до 6 раз.

Цена начинается от 18 тысяч гривень, весит она около 5 килограмм, а полная зарядка занимает до 8 часов.

Flashfish A301

Если вам нужна зарядная станция для ноутбука, то это идеальный вариант для вас. С мощностью 320 Вт и батареями емкостью 292 Вт/ч она легко справится с этой задачей.

С ее помощью можно 3-4 раза подзарядить ноутбук, кроме того, роутер будет работать около 11 часов. Если запитать только роутер и заряжать телефоны, то заряда хватит на сутки.

Стоимость станции – от 9 тысяч гривень, весит около 3 килограммов, а полностью заряжается всего за 4 часа.

Очевидно, что сейчас существует огромный выбор зарядных станций, кроме раскрученных и дорогих EcoFlow и Bluetti, которые подойдут любому, зависимо от потребностей и финансовых возможностей.

Ранее мы писали, что нельзя подключать к генератору, предоставив список приборов.

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