УНИАН собрал полезные советы для любителей макаронных изделий.

Макароны - это блюдо, приготовление которого не займет много времени. Несмотря на всю простоту рецепта, люди нередко жалуются, что они слипаются.

В этой статье УНИАН расскажет, как варить макароны, чтобы они не слипались.

Ложный способ

Многие считают, что предотвратить слипание изделий можно с помощью обычного масла. Однако его плотность меньше плотности воды, поэтому масло просто поднимется наверх, вместо того, чтобы обволакивать макароны.

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Поэтому ответ на вопрос, можно ли добавить растительное масло в макароны во время готовки, очевиден: в этом нет смысла.

Как варить макароны правильно

Существует негласное правило: на 1000 мл воды приходится 100 г макарон и 10 г соли.

Узнать, сколько варить макароны, можно на упаковке. Однако некоторые повара советуют отнять от этого времени 2-3 минуты, если вы планируете сделать соус. В таком случае они варятся до состояния "al dente".

Чтобы макароны не слипались без масла, необходимо варить их в большой кастрюле и на сильном огне. Рекомендуем использовать изделия только из твердых сортов пшеницы.

Чем заправить блюдо

И все же, какое масло добавлять в макароны после варки? Чтобы макароны не слипались после остывания, в кастрюлю можно добавить немного подсолнечного или оливкового масла.

А кусочек сливочного масла не только смажет макароны, но и добавит блюду нежный вкус.

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