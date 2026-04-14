Полезно будет знать, чем заделать трещину на фаре автомобиля.

Все водители прекрасно знают о том, что во время езды всегда есть риск повредить свой автомобиль. Это может случиться вследствие аварии или из-за плохого качества дорог. В частности, могут пострадать передние или задние фары. Но если повреждение не критическое, то есть способ его замаскировать. Если появилась трещина на фаре - как убрать ее, расскажем в материале.

Чем опасны трещины - нельзя игнорировать

Перед тем, как описать способ, как заделать трещину на фаре, стоит объяснить, в чем же опасность такого повреждения. Дело в том, что многие водители считают это мелочью, на которую вообще можно не обращать внимания. Но они ошибаются, ведь даже небольшая трещина способна стать причиной огромных проблем с автомобилем: через нее в корпус фары начнут попадать вода и грязь. Со временем отражатель начнет тускнеть, а сама лампа может перестать работать из-за воздействия конденсата. Поэтому важно знать, как убрать трещину на фаре самостоятельно, ведь это сэкономит вам время и деньги.

Чем заклеить трещину на фаре - есть доступный материал

Существует весьма несложный и дешевый метод, который поможет на длительное время решить подобную проблему. Трещину на фаре (важное условие - пластик должен оставаться на месте и не осыпаться) легко "починить" с помощью защитной пленки из полиуретана. При ее использовании фара снова становится герметичной, а влага перестает попадать внутрь ее. Главные характеристики этой пленки - эластичность, прочность и устойчивость к температурным перепадам - позволяют ей отлично держаться на поверхности. Приятный бонус - защита фары от царапания и дальнейшего скалывания.

Как заклеить трещину на фаре - что нужно делать

Защитную полиуретановую пленку можно купить в автомагазине или на любом из маркетплейсов. Чтобы заклеить трещину, достаточно будет небольшого кусочка размером 100 на 30 сантиметров.

Также нужно взять любой обезжириватель, мягкую салфетку или микрофибру, пульверизатор, ракель и нож. Далее пошагово распишем, как убрать трещину на пластиковой фаре:

Сначала нужно очистить и обезжирить поверхность поврежденной фары. Важно убедиться, что на ней отсутствуют грязь и пыль.

Затем необходимо слегка смочить фару с помощью пульверизатора, "заправленного" раствором мыла в воде.

После этого надо наклеить пленку на место, где треснула фара, и разгладить ее ракелем: важно двигаться от середины в направлении краев, чтобы избавиться от воздуха и влаги.

Под конец процедуры требуется аккуратно обрезать ножом излишки пленки и дать фаре "отдохнуть" два-три часа, пока клей не засохнет.

Стоит отметить, что "отремонтированный" с помощью этого метода автомобильный фонарь может прослужить еще много лет. При этом участок с трещиной останется надежно защищенным, а фара будет выглядеть почти как новенькая.

