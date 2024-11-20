Благодаря некоторым кулинарным хитростям можно заметно улучшить состояние десерта.

Выпечка на кефире или любой другой основе получается очень мягкой, воздушной и вкусной, если знать определенные лайфхаки. Хозяйки, которые пользуются этими секретами, знают - их гастрономические эксперименты всегда оказываются удачными.

Что нужно для того, чтобы тесто было пышным - советы

Когда хочется порадовать близких или гостей, на помощь всегда приходит кулинария, причем, не только вторые блюда, салаты и закуски, но и выпечка. Каждый опытный кондитер знает, что нужно для того, чтобы тесто было пышным, не опадало и не черствело. Достичь этого нетрудно - важно лишь знать нюансы.

Подготовительный этап

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Первое, что вы должны сделать - позаботиться о правильной технологии приготовления блюда. Во-первых, необходимо всегда просеивать муку, даже если вам лень это делать. Просеивание не только избавляет продукт от мусора, но и насыщает кислородом.

Также стоит учитывать требования теста к остальным продуктам. Если готовите из дрожжевого - остальные ингредиенты должны быть комнатной температуры, а вот слоеное и песочное допускает "сотрудничество" только с охлажденными составляющими.

Расстойка

Если вы замешиваете дрожжевое тесто, то данный этап считается чуть ли не самым важным во всем процессе. Необходимо соблюдать время и требования к расстойке, указанные в рецепте. Если поспешить или переборщить, качество блюда пострадает.

Замешивание

Только если правильно замесить тесто, получится вкусная и нежная выпечка. Переусердствовать не стоит - вымешивать необходимо нежно и плавно, но с усилием, однако не бросать тесто, не рвать и не мять его слишком активно. Здесь тоже лучше соблюдать "золотую середину" - вымешивать 3-4 раза для полного насыщения кислородом, не больше.

Что добавить в тесто для мягкости - варианты

Нетрудно догадаться, что добавляют в тесто, чтобы оно не черствело, самые разные продукты. У каждого из них своя задача и механизм действия, но, в общем, все они способны превратить обыкновенную выпечку в произведение искусства:

Закваска, опара, сода, разрыхлитель - если использовать первые два варианта, то придется "повозиться" с тестом, разрыхлитель всегда нужно просеивать вместе с мукой, а соду добавлять строго по рецепту.

- если использовать первые два варианта, то придется "повозиться" с тестом, разрыхлитель всегда нужно просеивать вместе с мукой, а соду добавлять строго по рецепту. Кисломолочные продукты - добавление кефира, ряженки, йогурта и сметаны также гарантирует мягкое и воздушное тесто, сливочный вкус и пористую структуру. К тому же, эти продукты сокращают время расстойки теста.

- добавление кефира, ряженки, йогурта и сметаны также гарантирует мягкое и воздушное тесто, сливочный вкус и пористую структуру. К тому же, эти продукты сокращают время расстойки теста. Маргарин - многие опытные кондитеры рекомендуют добавлять именно этот продукт, если хочется сделать шикарное слоеное тесто или получить по-настоящему воздушный бисквит. Маргарин дает возможность тесту подняться быстрее, стать мягким и эластичным, а после выпекания долго сохранять пышную структуру.

- многие опытные кондитеры рекомендуют добавлять именно этот продукт, если хочется сделать шикарное слоеное тесто или получить по-настоящему воздушный бисквит. Маргарин дает возможность тесту подняться быстрее, стать мягким и эластичным, а после выпекания долго сохранять пышную структуру. Манная крупа, крахмал - еще один вариант, что нужно добавить в дрожжевое тесто для пышности. Кстати, не только дрожжевое - выпечка из любого исходного материала не будет долго черстветь, если вы добавите один из этих двух продуктов.

- еще один вариант, что нужно добавить в дрожжевое тесто для пышности. Кстати, не только дрожжевое - выпечка из любого исходного материала не будет долго черстветь, если вы добавите один из этих двух продуктов. Минеральная сильногазированная вода - этот вариант уместен, только если того требует рецепт. Важно запомнить, что когда по технологии в тесто необходимо добавить воду, лучше брать именно сильногазированную, тогда выпечка будет очень воздушной.

Вне зависимости от того, какие ингредиенты вы решили положить в тесто, чтобы увеличить его пышность, стоит знать, что делать, чтобы выпечка оставалась мягкой, и соблюдать правила. Например, всегда важно избегать сквозняков, иначе тесто "упадет".

Сразу же после выпекания накрывайте изделие хлопковым полотенцем, чтобы сверху не образовалась твердая корочка. Затем можно переложить выпечку в бумажный пакет или хранить в герметично закрытой таре, чтобы она дольше оставалась мягкой.

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