Киев выделил дополнительные средства на помощь семьям участников АТО – КГГА

Соответствующее решение было поддержано на сессии Киевсовета.

В рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» столица дополнительно выделит 50,986 млн грн на оказание материальной помощи киевлянам-уполномоченным членам семей погибших киевлян-участников антитеррористической операции за принадлежащие для получения или полученные ими земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

«Программа «Забота. Навстречу киевлянам» всегда выступала существенной поддержкой от киевской власти для малообеспеченных слоев населения. Поэтому изменениями в программе мы дополнительно предусмотрели и еще одну выплату к памятным датам отдельным категориям социально незащищенных слоев населения и ветеранам войны города», – прокомментировал директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

Он также отметил, что благодаря перераспределению средств из мероприятия программы по обеспечению частичной компенсации расходов отдельным категориям киевлян на приобретение продуктов первой необходимости стало возможным направить ассигнования на следующие мероприятия:

предоставление единовременной адресной материальной помощи малообеспеченным жителям и киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, для районных государственных администраций в связи с потребностью – 47,6 млн грн;

обеспечения лиц пенсионного возраста и лиц с инвалидностью мобильными системами экстренного оповещения с их абонентской поддержкой – 34,4 млн грн;

обеспечение бесплатным питанием и продуктовыми наборами малообеспеченных одиноких граждан и других киевлян – 5 млн грн.

«Также в программе появится еще одна мера – по изготовлению удостоверения бойца-добровольца, который принимал участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины. На его реализацию дополнительно из бюджета города будет выделено 4,8 тыс. грн», – добавил Юрий Крикунов.