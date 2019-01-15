Кличко встретился с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой, который прибыл в Киев с официальным визитом.
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Во время встречи Кличко и Соботка обсудили важные аспекты сотрудничества между Украиной и Австрией.
Виталий Кличко поблагодарил за последовательную позицию Австрии в поддержке европейских стремлений Украины. А также рассказал об изменениях, которые воплощены в Киеве за последние четыре года, инвестиционную привлекательность столицы и обрисовал перспективы дальнейшего развития города.
В свою очередь председатель Национального Совета Австрии Вольфганг Соботка отметил, что в Австрии внимательно следят за тем, что происходит в Украине.
В частности, стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и Киеве накануне предстоящих президентских и последующих парламентских выборов.
По словам Вольфганга Соботки, для Австрии очень важна стабильная ситуация в Украине.