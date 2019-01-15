Кличко поблагодарил за последовательную позицию Австрии в поддержке европейских стремлений Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с председателем Национального Совета Австрии Вольфгангом Соботкой, который прибыл в Киев с официальным визитом.

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Во время встречи Кличко и Соботка обсудили важные аспекты сотрудничества между Украиной и Австрией.

Виталий Кличко поблагодарил за последовательную позицию Австрии в поддержке европейских стремлений Украины. А также рассказал об изменениях, которые воплощены в Киеве за последние четыре года, инвестиционную привлекательность столицы и обрисовал перспективы дальнейшего развития города.

В свою очередь председатель Национального Совета Австрии Вольфганг Соботка отметил, что в Австрии внимательно следят за тем, что происходит в Украине.

В частности, стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и Киеве накануне предстоящих президентских и последующих парламентских выборов.

По словам Вольфганга Соботки, для Австрии очень важна стабильная ситуация в Украине.