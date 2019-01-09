В Киевской администрации рассказали, на каких улицах будет сделан капитальный ремонт в 2019 году

Также в 2019 году активно продолжатся работы по ремонту искусственных сооружений.

Дорожно-строительный сезон 2019 года будет насыщенным: дорожники завершат масштабные работы как на переходных объектах 2018-2019 годов, так и начнут работы на новых, важных для столицы объектах.

Об этом сообщил генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густєлєв, передает пресс-служба КГГА.

«Будет завершен полный комплекс работ на улицах алма-атинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и Правды. Долгожданный капитальный ремонт начнется на улицах Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Кроме того, работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова», – отметил генеральный директор «Киевавтодора».

Другим важным объектом 2019 года станет начало строительства автомобильной дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом. Строительство новой дороги качественно улучшит транспортное сообщение микрорайона ДВРЗ, ведь на сегодня единственным сообщением для всех его жителей остается ул. Алматинская.

Также в 2019 году активно продолжатся работы по ремонту искусственных сооружений. В частности, будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и ул. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод тому подобное.

Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского – ул. Ефремова с просп. Палладина и на примыкании ул. Старонаводницкой и вул. Лаврской до бульвара Дружбы Народов.

Положительная новость ожидает и поклонников двухколесного транспорта – строительство велодорожки на Набережном шоссе. Также устройство велодорожек предусмотрено на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, просп. Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других.