Журналисты выяснили, сколько украинцы тратят на страхование своих автомобилей

Отчеты Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в последние годы свидетельствуют об увеличении спроса на услуги автострахования.

Автострахование в Украине занимает лидирующую позицию среди всех остальных видов страхования: по таким договорам поступает больше всего страховых платежей и делается страховых выплат.

Как пишет 112.ua, только за 9 месяцев прошлого года за страхование КАСКО (застрахован сам автомобиль) и ОСАГО (застрахована ответственность автовладельца перед третьими лицами) вместе украинцы заплатили 9,5 млрд грн (3,7 млрд грн по ОСАГО и 5,8 млрд грн по КАСКО). Страховые компании выплатили за 9 месяцев прошлого года по КАСКО и ОСАГО 4,4 млрд грн (1,8 млрд грн по ОСАГО и 2,6 млрд грн по КАСКО), уровень выплат – процент от полученных платежей, которые страховщики направляют на выплаты пострадавшим, составляет порядка 46%.

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Количество полисов ОСАГО у украинских автовладельцев-физических лиц гораздо больше, чем КАСКО (за 9 месяцев 2019 г. было заключено почти 6,1 млн шт. в ОСАГО против 0,54 млн по КАСКО) – сказывается законодательное требование о наличии полиса ОСАГО и на порядок более высокая стоимость полисов КАСКО.

Статистические данные за последние годы свидетельствуют об увеличении спроса на автострахование. Количество договоров ОСАГО увеличивается ежегодно примерно на 4%. Количество полисов КАСКО (по итогам 9 мес. 2018-2019 гг.) выросло на 68%, при этом существенно снизился средний платеж. Это показывает, что основной рост продаж таких полисов произошел в сегменте очень дешевых продуктов страхования, типа, "Мини-КАСКО", "КАСКО к ОСАГО" и пр. с ограничением по страховой сумме в 100 тысяч гривен и минимальным набором страховых рисков или наличием только риска повреждения в результате ДТП, когда владелец полиса сам не был виновником ДТП.

"За 9 месяцев прошлого года уровень чистых страховых выплат по внутренним договорам ОСАГО составил 50,5%, а по КАСКО – 49,2%. Однако нельзя сказать, что страховщики могут озолотиться на автостраховании: оставшиеся 50% не являются чистой прибылью. От страховых премий, то есть суммы заплаченных клиентами страховой компании денег, страховщики должны отдать 3% в фонд Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, которое является гарантом возмещения за убытки, понесенные во время ДТП по вине незастрахованных водителей и в ряде других случаев, еще 3% налога на прибыль нужно отдать в государственный бюджет сразу, а потом еще и 18% с итогового финрезультата. Кроме того, страховые компании несут административные расходы, должны оплачивать работу своих страховых агентов, ведение базы электронных полисов, дистрибуцию услуг, содержание офисов. Так что рентабельность автострахования не такая уж и большая – 5-12%", – объясняет особенности деятельности страховых компаний генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

По мнению экспертов, полис ОСАГО имеет 80-90% украинских автовладельцев, а КАСКО – не более 10%.

При этом спрос на КАСКО по мере выхода страны из экономического кризиса постепенно растет. Ведь если ОСАГО покрывает ответственность автовладельца перед третьими лицами в случае его вины в ДТП, то каско покрывает имущественный ущерб для автомобиля страхователя независимо от виновника ДТП, и в ряде случаев, не связанных с ними – угон автомобиля, повреждения от стихийных бедствий, противоправных действий и т.п.

"В перспективе стоимость КАСКО может уменьшиться за счет подорожания ОСАГО. Сейчас полис обязательного страхования автогражданской ответственности стоит в среднем 20 евро – ничтожно мало по сравнению с Европой, где стоимость ОСАГО может быть выше в 10-25 раз. Низкая цена связана с тем, что страховщики, как правило, никогда не выплачивают установленную экспертами полную стоимость ремонта авто, поскольку в 95% учитывают степень износа машины. Знаете, какой у нас средний возраст авто в Украине? 22 года. Поэтому, если вы заплатили за ремонт 28 тысяч гривен, то по факту страховая компания может выплатить вам только 20 тысяч. Поэтому, если в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" внесут соответствующие правки, которые бы установили норму о возмещении ущерба в полном объеме, это повысит стоимость полиса ОСАГО, и по таким договорам страховые компании станут выплачивать большие суммы соответственно по КАСКО за автомобили, пострадавшие в тех же ДТП, будет ими выплачиваться меньше – и это может повлечь определенное снижение цены полиса и сделать полисы каско более доступными для украинских автовладельцев КАСКО. Ведь в случае ДТП не по вашей вине разницу между фактическими затратами на ремонт и выплаченной по ОСАГО сумме покрывается страховой компанией полиса КАСКО", – объясняет Черняховский.

Стоит отметить, что страховые компании имеют право подачи регрессного судебного иска: к виновнику ДТП при наличии полиса КАСКО у пострадавшего, а в случае страхования ОСАГО – к виновнику ДТП, у которого не было полиса страхования ответственности автовладельца. По оценкам экспертов, сумма от полученных таким образом через суд возмещений от виновников ДТП достигает 20% от всех выплат по ОСАГО и 30% – от КАСКО.

"Однако в целом практика судебных исков в порядке регресса применяется не так уж часто. Дело в том, что примерно в ¾ страховых случаев по каско установить виновника, с которого можно было бы взыскать, невозможно: это или камень, который попал в лобовое стекло, или возникшие по собственной вине водителя повреждения. Даже если это угон авто или вандализм со стороны злоумышленников, виновников еще должны найти правоохранители. Так что с этой точки зрения иметь полис каско может быть выгодно: никогда не знаешь, что тебя ждет", – заключает Черняховский.