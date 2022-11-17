Задержанному суд уже избрал меру пресечения, отметили в СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента военной разведки РФ, который передавал россиянам данные о подразделениях Сил обороны и местах расположения энергетических объектов в Винницкой области.

Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 1990-х уволился из армии и после этого проживал в Винницкой области, об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) в ходе многоэтапной спецоперации в Винницкой области. Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме этого, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.

Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям в области.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили пребывание и задержали вражеского агента, чем предотвратили попытку передачи в РФ координат украинского энергообъекта.

По оперативным данным, уже в начале 1990-х он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в "режим ожидания".

"В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и запросил "помощь" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предатель согласился на "предложение", после чего получил вражеские задачи", - рассказали в СБУ.

Для выполнения этих задач он скрытно наблюдал за украинскими объектами и осуществлял фото-, видеофиксацию. Полученные сведения передавал в РФ через заранее отработанный "Телеграм"-канал в виде отметок на электронных картах с медиафайлами.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с российским "куратором".

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2. ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что в Одесской области задержали диверсанта российской военной разведки, который готовил взрывы на местной железной дороге.

Ситуация в Винницкой области во время войны с РФ - самое важное

Враги уже не раз атаковали регион, есть жертвы, пострадавшие и разрушения. 11 ноября противник попал в один из объектов критической инфраструктуры. По данным властей, на месте "прилета" работали спасательные службы.

В Винницкой областной военной администрации сообщили, что нет жертв, но не уточнили, что есть пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: