На Днепропетровщине столкнулись легковушка и грузовик: тела двух погибших доставали из остатков машины

Еще двух пострадавших госпитализировали с различными травмами.

В Днепропетровской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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Авария произошла в Софиевском районе на автодороге Н-11 Днепр - Николаев за пределами села Каменка. Вечером 3 мая столкнулись легковой автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN.

В результате ДТП два человека погибли на месте столкновения и еще двоих госпитализировали с различными травмами в Криворожскую городскую клиническую больницу № 2.

Тела двух погибших спасатели с помощью спецоборудования изъяли из легковушки Mazda 3. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области задержали криминального авторитета по прозвищу «Дед», который в конце апреля сбежал из здания суда.