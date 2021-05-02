Очевидцы утверждают, что у водителя маршрутки еще был слабый пульс, однако достали его уже мертвым / фото "Информатор"

В Днепре на Кайдакском мосту маршрутка "Днепр-Харьков" врезалась в эвакуатор со сломавшимся автомобилем.

Читайте такжеПод Киевом водитель на скорости сбил лося (фото)Как сообщает "Информатор", авария случилась около 20:25 в субботу, 1 мая. Мужчина, который был за рулем микроавтобуса, погиб. Водителя эвакуатора забрала "скорая": у него многочисленные ушибы. По предварительной информации, пассажиров в микроавтобусе не было.

По словам свидетелей, на мосту в крайнем левом ряду сломался Mitsubishi. На место вызвали эвакуатор. Он уже погрузил автомобиль на платформу, когда сзади в него влетел микроавтобус.

фото "Информатор"
фото "Информатор"

Водителя микроавтобуса зажало в салоне. Чтобы его вытащить, потребовалась помощь спасателей.

Когда мужчину достали, он уже был мертв. Очевидцы, оказывавшие помощь пострадавшим до приезда "скорой", утверждают, что сначала у водителя еще был слабый пульс. Известно, что он 1970 года рождения.

От удара эвакуатор отбросило на трамвайные пути. На мосту образовалась длинная пробка.

Спасатели возле пострадавшей маршрутки

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Автор: Катерина Комолова