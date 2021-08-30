Разыскать злоумышленника удалось благодаря камерам наблюдения, потому что сначала он сбежал.

Житель Луцка забросал камнями уток в Центральном парке города, убив одну из них. Впоследствии его нашли и заставили извиниться за позорный поступок.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной стражи городского совета.

Сам инцидент произошел 26 августа. "Особой циничности и жестокости добавляет то, что он это сделал в присутствии малолетних лиц, а с этим мужчиной была девушка, которая его не остановила", - рассказывают в ведомстве.

С места они скрылись на автомобиле, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все материалы коммунальщики передали правоохранителям.

Читайте такжеВ киевском парке массово гибнут птицы: коммунальщики подозревают отравление

27 августа стало известно, что личность злоумышленника установили. "Благодаря неравнодушным пользователям социальных сетей Facebook, которые предоставили ссылку удалось установить личность. По данным, страница принадлежит Панаший Игорю 22 июля 1988 года рождения в сети Facebook, как Игорь Пан. Военнослужащий, служил в Луцком аэродроме в/ч А 3186", - рассказали в Департаменте.

Сегодня было обнародовано его публичное извинение перед горожанами. "Мы с женой просим прощения и постараемся как-то возместить то, что я сделал. Я куплю пару диких уток и запущу их обратно. Больше такого не повторится", - заверил он.

Автор: Юрий Годован